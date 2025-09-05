Премьер Лаоса: ВЭФ улучшает качество жизни людей

Восточный экономический форум (ВЭФ) улучшает качество жизни граждан. На это обратил внимание премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон на пленарной сессии с президентом России Владимиром Путиным.

«Я абсолютно уверен, что сегодня этот форум является важной движущей силой в продвижении сотрудничества в сфере экономики, социального развития, а также культурного взаимодействия. Этот форум способствует улучшению качества жизни людей на российском Дальнем Востоке и в целом в Азиатском Тихоокеанском регионе», — сообщил он.

Сонсай Сипхандон также отметил, что встреча на ВЭФ с российским президентом демонстрирует ведущую роль России в ее стремлении к продвижению международного сотрудничества в рамках двусторонних и многосторонних форматов.

Премьер-министр Лаоса также отметил превосходную организацию форума и теплый прием российского правительства. Он уточнил, что приехал во Владивосток впервые.

В рамках сессии Путин уже подчеркнул важность международного сотрудничества России. Он отметил, что страна открыта к поддержанию экономических отношений с иностранными партнерами.

Помимо этого, президент РФ сообщал о том, что Дальний Восток опережает общероссийское развитие. Однако останавливаться правительство не планирует: в разработке уже находятся программы для бизнеса и строительства дополнительной инфраструктуры, в том числе для расширения добычи редкоземельных ресурсов.

