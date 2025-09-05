«Я готов»: Путин о контактах с украинской стороной

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 39 0

Еще недавно Киев отвергал взаимодействие с Москвой, а теперь — сам инициирует встречи.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Путин готов к прямым контактам с Зеленским

Киевский режим еще совсем недавно исключал возможность прямого контакта с Москвой. На сегодняшний день ситуация иная — Украина об этих контактах просит. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Я уже многократно говорил, что готов к этим контактам», — сказал Путин.

Во время пресс-конференции в Пекине президент РФ отметил, что большого смысла в сотрудничестве с Киевом не видит. Он объяснил, что считает практически невозможным заключение договоренностей с Украиной по ключевым вопросам. Как минимум потому, что условия по территориям должны получить подтверждение в соответствии с Конституцией Украины на референдуме.

«Для того, чтобы провести референдум, нужно отменить военное положение. В условиях военного положения он не проводится», — отметил Путин.

Отмена военного положения — выборы президента. Далее — референдум и разборки с Конституционным судом, объяснил глава государства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что РФ обладает более эффективными, чем США технологиями для сжижения газа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
81.30
0.45 94.78
0.53
Сложности Рыбам, Девам, Стрельцам, Близнецам: что принесет коридор затмен...

Последние новости

11:11
В Минпромторге оценили сотрудничество России и Индии в гражданском авиастроении
11:09
Путин: Янукович прослезился из-за последствий ассоциации Украины с ЕС
11:04
Ожоги, инфекции и онкология: правда о маникюре, которую скрывают салоны
11:01
Путин допустил объединение платежных систем РФ и Китая
10:54
Восточный или западный: Путин о том, каким будет мир в ближайшее время
10:48
Путин: запросы Киева приехать на встречу в названное ими место «избыточны»

Сейчас читают

Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ-2025 — прямая трансляция
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Невосполнимая утрата мира высокой моды: жизненный путь великого кутюрье Джорджио Армани

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025