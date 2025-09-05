Путин готов к прямым контактам с Зеленским

Киевский режим еще совсем недавно исключал возможность прямого контакта с Москвой. На сегодняшний день ситуация иная — Украина об этих контактах просит. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Я уже многократно говорил, что готов к этим контактам», — сказал Путин.

Во время пресс-конференции в Пекине президент РФ отметил, что большого смысла в сотрудничестве с Киевом не видит. Он объяснил, что считает практически невозможным заключение договоренностей с Украиной по ключевым вопросам. Как минимум потому, что условия по территориям должны получить подтверждение в соответствии с Конституцией Украины на референдуме.

«Для того, чтобы провести референдум, нужно отменить военное положение. В условиях военного положения он не проводится», — отметил Путин.

Отмена военного положения — выборы президента. Далее — референдум и разборки с Конституционным судом, объяснил глава государства.

