Собянин поздравил жителей столицы с Международным днем благотворительности

Анастасия Антоненко
Почти 150 миллионов рублей отправили москвичи на благотворительность через специальный сервис на портале mos.ru.

Собянин поздравил жителей столицы с Международным днем благотворительности

Фото: 5-tv.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил в своем Telegram-канале жителей столицы с Международным днем благотворительности. Он рассказал о деятельности городских проектов, которые помогают делать добро.

Чтобы оказание помощи было простым, удобным и безопасным, в 2020 году был создан специальный благотворительный сервис на портале mos.ru. С его помощью можно сделать пожертвование для поддержки тяжелобольных детей, животных и людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации.

«За это время москвичи направили на благотворительность почти 150 миллионов рублей», —поделился Собянин.

В рамках проекта «Москва помогает» неравнодушные москвичи ежедневно помогают собирать гуманитарную помощь для участников специальной военной операции, жителей новых и приграничных регионов. В Москве открыто 15 штабов, которые работают ежедневно.

В рамках городской программы лояльности «Миллион призов» москвичи перечислили более 655 миллионов рублей. Благодаря первому в России социальному маркетплейсу «Москва — добрый город» горожане могут приобрести изделия, созданные руками москвичей с инвалидностью.

Кроме того, город поддерживает инициативы социально ориентированных НКО, регулярно проводя благотворительные фестивали, акции и конкурсы грантов с общим фондом 1 млрд рублей ежегодно. Также Москва поддерживает и другие городские проекты, среди которых «Сделано в Москве» и акции «Исполни желание» и «Добрая елка».

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие результаты показал проект «Лето в Москве».

