Собянин рассказал об экономическом эффекте проекта «Лето в Москве»

Проект «Лето в Москве» близится к завершению. Его мероприятия свыше трех месяцев проходили на улицах и в парках столицы. Более чем на 400 площадках организовали 86 тысяч культурных, спортивных и развлекательных событий. Их посетили 51,9 миллиона гостей. Подробнее об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

По сравнению с прошлым годом посещаемость многих городских площадок выросла на 10–20 процентов, а часто и в 1,5 раза — например, «Зеленого маркета» на Болотной площади. Больше половины гостей фестивалей составили москвичи, около 17 процентов посетителей приехали из Московской области, 15–18 процентов участников прибыли из других российских регионов, а 10–14 процентов оказались туристами из других стран. Особенно популярен проект среди активных москвичей молодого и среднего возраста. Треть посетителей фестивальных площадок «Лета в Москве» — граждане 25–44 лет. Для многих из них проект стал возможностью разнообразить семейный досуг.

«На старте проекта мы сделали ставку на сотрудничество с городским бизнесом. Предложили предпринимателям организовать собственные мероприятия в рамках общей концепции “Лета в Москве”. И эта ставка полностью себя оправдала. В проекте 2025 года приняли участие более 1,9 тысячи компаний, что на 73 процента больше по сравнению с 2024-м», — отметил Мэр Москвы.

По предварительным подсчетам, в июне — июле столичные организации сферы общественного питания, культуры и досуга увеличили выручку на 24,3 процента (здесь и далее — в сопоставимых ценах), а рост оборотов кафе и ресторанов составил 24,1 процента (до 159 миллиардов рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В первом полугодии 2025-го количество кафе и ресторанов в Москве выросло на 655, а число летних веранд впервые превысило пять тысяч.

Показатели индустрии спорта увеличились на 20,7 процента (до 21,5 миллиарда рублей), кино — на 23,8 процента (до 3,8 миллиарда рублей), театров и других организаций в области исполнительских искусств и художественного творчества — на шесть процентов (до 10,6 миллиарда рублей).

«Бизнес внес немалый вклад в летнее украшение Москвы. К фестивалю присоединились восемь тысяч компаний. Они украсили цветами фасады, веранды и витрины своих заведений либо оказали спонсорскую поддержку локациям фестиваля», — добавил Сергей Собянин.

Более 450 раз бизнес присоединился к проведению городских проектов: проводил мероприятия и создавал собственные тематические площадки.

Так, SberDevice приглашал всех желающих в игровую зону с приставками, «ВкусВилл» организовал пикник-зоны и мастер-классы, «Кидзания» установила детские площадки, зоомагазин «Четыре лапы» открыл груминг-зоны для питомцев, Spirit.Fitness провел тренировки по йоге, а «Яндекс книги» представили выставку обложек классических произведений на Рождественском бульваре.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.



















