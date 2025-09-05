Путин: деньги при решении задач на Дальнем Востоке — не самое главное

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 20 0

В регионе стоит выстроить эффективную систему, которая станет работать на бюджет страны.

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Деньги при решении задач на Дальнем Востоке — не самое главное. Самое главное — это правильная организация работы, определение приоритетов и взаимодействия между различными структурами. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Деньги всегда важная вещь, но не самое главное. Самое главное — это правильная организация работы, определение приоритетов и взаимодействия между различными структурами, должны решать общую задачу», — поделился он.

Путин уточнил, что задача региональных властей — договариваться с инвесторами, которые в свою очередь должны гарантировать грамотное распределение ресурсов.

«Первое, что нужно сделать, это нужно организовать совместную работу. А потом нужно искать новейшие технологии и тех инвесторов, которые готовы применять эти технологии вместе с контролирующими организациями, которые должны следить за хрупкой экосистемой Арктики и на Дальнего Востока, применять эти технологии», — поделился Путин.

По его словам, если общая задача будет решаться, тогда и проблем с деньгами не будет, так как от вложенных средств пойдет польза бюджету, поскольку он будет получать новые налоговые поступления от эффективной и грамотно выставленной работы новых предприятий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
81.30
0.45 94.78
0.53
Сложности Рыбам, Девам, Стрельцам, Близнецам: что принесет коридор затмен...

Последние новости

11:11
В Минпромторге оценили сотрудничество России и Индии в гражданском авиастроении
11:09
Путин: Янукович прослезился из-за последствий ассоциации Украины с ЕС
11:04
Ожоги, инфекции и онкология: правда о маникюре, которую скрывают салоны
11:01
Путин допустил объединение платежных систем РФ и Китая
10:54
Восточный или западный: Путин о том, каким будет мир в ближайшее время
10:48
Путин: запросы Киева приехать на встречу в названное ими место «избыточны»

Сейчас читают

Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ-2025 — прямая трансляция
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Невосполнимая утрата мира высокой моды: жизненный путь великого кутюрье Джорджио Армани

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025