«Любят и знают наше кино»: как Россия и Китай сотрудничают в области культуры

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 19 0

Страны остаются надежными партнерами друг для друга.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Россия и Китай продолжают сотрудничать в области культуры

Китай остается надежным партнером России, особенно в культурной и креативной индустриях. Об этом заявил председатель правления АО РОСЭКСИМБАНК Петр Засельский в ходе сессии «Россия — Китай: региональное измерение», которая проходит в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Насколько мы понимаем, в Китае любят и знают наше старое кино, музыку. Также есть сотрудничество в креативных индустриях», — сказал Засельский.

Он также поделился своими впечатлениями от просмотра фильма «Красный шелк». Лента произвела положительное впечатление на Засельского. По его мнению, эта картина — первый опыт государств в создании двустороннего проекта в индустрии кино.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в международные договоры РФ включены пункты о взаимной защите активов от замораживания по инициативе генеральной прокуратуры РФ. Об этом рассказал глава ведомства Игорь Краснов. Он также сообщил о пресечении незаконной схемы с продажей мест для автоперевозчиков на границе РФ и Китая.

