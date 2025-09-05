«Любят и знают наше кино»: как Россия и Китай сотрудничают в области культуры

Россия и Китай продолжают сотрудничать в области культуры

Китай остается надежным партнером России, особенно в культурной и креативной индустриях. Об этом заявил председатель правления АО РОСЭКСИМБАНК Петр Засельский в ходе сессии «Россия — Китай: региональное измерение», которая проходит в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Насколько мы понимаем, в Китае любят и знают наше старое кино, музыку. Также есть сотрудничество в креативных индустриях», — сказал Засельский.

Он также поделился своими впечатлениями от просмотра фильма «Красный шелк». Лента произвела положительное впечатление на Засельского. По его мнению, эта картина — первый опыт государств в создании двустороннего проекта в индустрии кино.

