Товарооборот между КНР и Дальним Востоком вырос в 2,5 раза

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 30 0

На это понадобилось шесть лет.

Калашников сообщил о росте товарооборота между КНР и Дальним Востоком в 2,5 раза

Фото: www.globallookpress.com/ Cfoto

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Объем продаж между северо-востоком КНР и регионами Дальнего Востока РФ увеличился в 2,5 раза. Эти данные предоставил член комитета Совфеда Федерального собрания РФ по экономической политике, сенатор от Хабаровского края Виктор Калашников на сессии «Россия — Китай: региональное измерение» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Он подчеркнул, что развитие торговли — приоритет. Понадобилось шесть лет, чтобы увеличить товарооборот между Россией и Китаем в 2,5 раза. В настоящий момент в Приморском, Хабаровском и Забайкальских краях, а также в Амурской и Еврейской автономной областях осуществляется стремительное развитие пунктов пропуска.

Если брать в расчет только сухопутные пункты, то за 2024 год можно увидеть рост на 5,5 миллионов тонн. За первое полугодие 2025 показатели увеличились еще на 36%.

Хотя торговля развивается в быстром темпе, крупные инвесторы пока предпочитают держаться на расстоянии. Калашников отметил, что трансграничные территории нуждаются в подобных инициативах. Лучший вариант — небольшие проекты, которые будут активно развивать связи в будущем.

По мнению сенатора, наиболее вероятный импульс для развития сотрудничества — создание инвестиционных центров по подобию тех, что уже были созданы с Японией. Калашников обратил внимание на то, что инвестиционные платформы — первостепенная необходимость для продуктивного сотрудничества Москвы и Пекина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Россия и Китай сотрудничают в области культуры.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+18° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
81.30
0.45 94.78
0.53
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 сентя...

Последние новости

15:30
«Уступили Китаю»: Трамп заявил, что Россия и Индия перешли на «темную сторону»
15:22
Россия поставила куриные яйца в США
15:11
«Ничем не могу помочь»: парень Аглаи Тарасовой отреагировал на ее задержание
15:03
Директор ФАО назвал число голодающих к 2030 году: «Будет сокращаться»
14:55
Сын экс-губернатора Самарской области получил семь лет строгого режима
14:49
Товарооборот между КНР и Дальним Востоком вырос в 2,5 раза

Сейчас читают

Выступление Владимира Путина на пленарном заседании ВЭФ-2025. Главное
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Невосполнимая утрата мира высокой моды: жизненный путь великого кутюрье Джорджио Армани

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025