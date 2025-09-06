«Жизнь казалась мрачной»: жена Брюса Уиллиса рассказала, как его болезнь повлияла на их брак

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 18 0

У «крепкого орешка» диагностировали лобно-височную деменцию два года назад.

Супруга Брюса Уиллиса рассказала о влиянии его диагноза на их брак

Фото: www.globallookpress.com/Lev Radin

Жена страдающего деменцией Брюса Уиллиса пережила замкнутость в себе

Эмма Хеминг, жена американского актера Брюса Уиллиса, поделилась тем, что его диагноз сильно повлиял на их брак. Об этом она рассказала в интервью журналу People.

По ее словам, сначала новость о болезни поразила всю семью.

«Я не знала, за что браться в первую очередь. Поначалу жизнь казалась очень мрачной, слитой с одной лишь печалью и грустью», — вспомнила Эмма.

Она пояснила, что в этот период замкнулась в себе, однако одновременно старалась ухаживать за мужем и воспитывать двух дочерей — 13-летнюю Мейбл и 11-летнюю Эвелин. Со временем супругам удалось найти новые формы близости. Хеминг поделилась, что ее любовь к Брюсу приобрела большую глубину и нежность.

«Мне кажется, наша история любви только крепнет и развивается. Он стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни», — поделилась Хеминг.

Супруга знаменитости подчеркнула, что в настоящее время их брак выстраивается не на словах, а на поддержке.

«Иногда любви не нужны слова. Я могу просто сидеть рядом с Брюсом, мы можем смотреть друг на друга, смеяться и улыбаться — и для меня это важнее всего», — рассказала Хеминг.

У Брюса Уиллиса диагностировали лобно-височную деменцию два года назад. Актер был вынужден перестать сниматься. Болезнь постепенно оказывает влияние на когнитивные способности, поэтому близкие окружили его заботой и поддержкой. Непросто пришлось супруге актера Эмме Хеминг, которая видит тяжелобольного супруга ежедневно.

Ранее, писал 5-tv.ru, жена Брюса Уиллиса ответила на хейт из-за переезда актера в отдельный дом.

