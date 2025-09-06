Мединский: премию «Бриллиантовая бабочка» реализуют в нескольких государствах

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 18 0

Россия представит масштабный проект в ходе объединения различных киноакадемий.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Премия «Бриллиантовая бабочка» Евразийской киноакадемии будет реализована в рамках нескольких государств. Об этом рассказал помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский во время сессии «Деловой завтрак. Образы будущего», которая прошла на Восточном экономическом форуме — 2025 (ВЭФ-2025).

«Это большая работа. Она не сделается за один день, за один год. „Оскар“ выстраивался примерно лет десять для достижения только национального лидерства», — пояснил он.

По словам Мединского, Россия представит более масштабный проект в ходе объединения различных киноакадемий из нескольких государств. Ожидается достижение консенсуса и общей заинтересованности в инициативе.

При этом на той же сессии кинорежиссер Никита Михалков отметил, что режиссеры из тех стран, которые поучаствуют в премии «Бриллиантовая бабочка» Евразийской киноакадемии, получат награды не в долларах. Будет возможно применить денежный эквивалент, связанный с валютой страны, в которой пройдет очередная церемония награждения.

Ранее, писал 5-tv.ru, Михалков посоветовал не подавать фильмы из РФ на американскую кинопремию «Оскар».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+14° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
81.56
0.26 95.48
0.70
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 сентя...

Последние новости

5:31
Мединский: премию «Бриллиантовая бабочка» реализуют в нескольких государствах
5:08
Чекунков отметил востребованность программы «Муравьев-Амурский 2030»
4:50
В США отметили интерес американских компаний к сотрудничеству с РФ
4:32
«Через сети»: Захарова предложила продвигать российские фильмы за рубежом
4:10
От лозы до бокала: винодельни станут туристическими объектами
4:00
Золотой эфир: доходы российских стримеров превысили 163 млн рублей

Сейчас читают

Выступление Владимира Путина на пленарном заседании ВЭФ-2025. Главное
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 сентября
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025