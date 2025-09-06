Не все видно на поверхности: прогноз Таро на неделю с 8 по 14 сентября

Таролог Полина Гримм поможет найти ответы на главные вопросы.
Карты Таро — сложная система, уходящая корнями в историю и мистику. В мире, полном неопределенности, их популярность растет как среди девочек-подростков, так и среди взрослых мужчин. Даже скептики растаяли — по крайней мере те, кому не чужд самоанализ.
Таролог Полина Гримм эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на неделю с 8 по 14 сентября 2025 года.
Общая энергия недели (Карта Таро — Жрица)
Карта Жрица — символ интуиции, тайны, внутреннего знания. Она говорит: «Не все видно на поверхности. Слушайте тишину». Эта неделя — не о внешних действиях, а о внутреннем пространстве. Вы находитесь в фазе, когда важнее не говорить, а слышать. Не торопиться, а ждать нужного момента.
Будущая неделя будет хороша, чтобы:
- восстановить режим;
- начать учиться;
- привести дела в порядок;
- ввести устойчивые ритуалы.
Используйте Новолуние (7 сентября), чтобы загадать желание, связанное со здоровьем, дисциплиной, внутренним порядком. Пусть это будет не «хочу успеха», а «я хочу быть в балансе».
Здоровье (Карта Таро — Королева Пентаклей)
Карта указывает на гармоничное состояние, заботу, стабильность. Вы находитесь в фазе, когда здоровье уже не борьба, а привычка. Возможно, вы уже начали следить за важными для вас ритуалами — и теперь это приносит результат. Вы чувствуете себя сильнее, уравновешеннее, увереннее. Продолжайте в том же ритме. Вы как сад: когда вы заботитесь о себе, вы расцветаете.
Финансы (Карта Таро — Шестерка мечей)
Карта Шестерка Мечей — символ перехода, исцеления, движения к спокойным водам. Вы выходите из периода напряжения.
Что-то, что казалось неразрешимым — теперь начинает налаживаться.
Возможны:
- поступление средств;
- урегулирование старого вопроса;
- возврат долга;
- решение по проекту, который был под вопросом.
Это не взрывной прорыв, а постепенное улучшение. Не торопите события и доверьтесь процессу. Финансовое равновесие приходит, когда вы перестаете бояться.
Отношения (Карта Таро — Двойка Кубков)
Карта говорит о гармонии, равенстве, глубокой связи. Если вы в отношениях — возможен важный разговор, жест, который укрепит вашу связь. Если одиноки — велика вероятность встречи с человеком, который хочет равноправного союза и готов к честности и заботе. Это не любовь с первого взгляда, а внутреннее «да» — как будто вы уже хорошо знаете этого человека.
Совет от карт на неделю (Карта Таро — Отшельник)
Отшельник — карта внутреннего света, мудрости, одиночества как источника силы. Сейчас важно не торопиться и не искать подтверждения у других, а вслушаться в себя. Что вы действительно хотите? Что вы уже можете отпустить? Где вы игнорируете свою интуицию?
Проведите один вечер в тишине. Задайте себе три вопроса: Что я действительно хочу в этой жизни? Что меня истощает? Что я уже могу отпустить? Запишите ответы. Они станут вашим внутренним компасом.
