Не все видно на поверхности: прогноз Таро на неделю с 8 по 14 сентября

Карты Таро — сложная система, уходящая корнями в историю и мистику. В мире, полном неопределенности, их популярность растет как среди девочек-подростков, так и среди взрослых мужчин. Даже скептики растаяли — по крайней мере те, кому не чужд самоанализ.

Таролог Полина Гримм эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на неделю с 8 по 14 сентября 2025 года.

Общая энергия недели (Карта Таро — Жрица)

Карта Жрица — символ интуиции, тайны, внутреннего знания. Она говорит: «Не все видно на поверхности. Слушайте тишину». Эта неделя — не о внешних действиях, а о внутреннем пространстве. Вы находитесь в фазе, когда важнее не говорить, а слышать. Не торопиться, а ждать нужного момента.

Будущая неделя будет хороша, чтобы:

восстановить режим;

начать учиться;

привести дела в порядок;

ввести устойчивые ритуалы.

Используйте Новолуние (7 сентября), чтобы загадать желание, связанное со здоровьем, дисциплиной, внутренним порядком. Пусть это будет не «хочу успеха», а «я хочу быть в балансе».

Здоровье (Карта Таро — Королева Пентаклей)

Карта указывает на гармоничное состояние, заботу, стабильность. Вы находитесь в фазе, когда здоровье уже не борьба, а привычка. Возможно, вы уже начали следить за важными для вас ритуалами — и теперь это приносит результат. Вы чувствуете себя сильнее, уравновешеннее, увереннее. Продолжайте в том же ритме. Вы как сад: когда вы заботитесь о себе, вы расцветаете.

Финансы (Карта Таро — Шестерка мечей)

Карта Шестерка Мечей — символ перехода, исцеления, движения к спокойным водам. Вы выходите из периода напряжения.

Что-то, что казалось неразрешимым — теперь начинает налаживаться.

Возможны:

поступление средств;

урегулирование старого вопроса;

возврат долга;

решение по проекту, который был под вопросом.

Это не взрывной прорыв, а постепенное улучшение. Не торопите события и доверьтесь процессу. Финансовое равновесие приходит, когда вы перестаете бояться.

Отношения (Карта Таро — Двойка Кубков)

Карта говорит о гармонии, равенстве, глубокой связи. Если вы в отношениях — возможен важный разговор, жест, который укрепит вашу связь. Если одиноки — велика вероятность встречи с человеком, который хочет равноправного союза и готов к честности и заботе. Это не любовь с первого взгляда, а внутреннее «да» — как будто вы уже хорошо знаете этого человека.

Совет от карт на неделю (Карта Таро — Отшельник)

Отшельник — карта внутреннего света, мудрости, одиночества как источника силы. Сейчас важно не торопиться и не искать подтверждения у других, а вслушаться в себя. Что вы действительно хотите? Что вы уже можете отпустить? Где вы игнорируете свою интуицию?

Проведите один вечер в тишине. Задайте себе три вопроса: Что я действительно хочу в этой жизни? Что меня истощает? Что я уже могу отпустить? Запишите ответы. Они станут вашим внутренним компасом.

