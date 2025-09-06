Бросили прямо под ноги: Иван Золо прервал выступление после взрыва на сцене

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина

Музыкальный вечер пришлось завершить раньше на полтора часа.

Фото, видео: Instagram*/ivanzolo_2077; 5-tv.ru

Блогер Иван Золо прервал выступление после взрыва петарды на сцене

На концерте блогера Ивана Золочевского, более известного как IVAN ZOLO, один из зрителей бросил на сцену петарду, из-за чего выступление в Москве пришлось досрочно завершить. Видео поделился источник 5-tv.ru.

Концерт был запланирован до 21:00, однако закончился в 20:30, когда во время хаотичных действий в зале в сторону артиста полетели бутылки, банки и мусор, а затем и петарда — прямо под ноги.

Пострадавших нет, однако сам Иван признался, что испытал сильный стресс.

Полиция оперативно прибыла на место, одного из хулиганов задержали.

«Это уже не про эмоции и веселье. Это опасное и безответственное поведение, которое может закончиться серьезными травмами и уголовными делами. Напоминаю: подобные действия попадают под статьи УК РФ о хулиганстве и нанесении вреда здоровью. За это предусмотрены штрафы, аресты и реальные сроки. Никто не уйдет безнаказанным», — написал тиктокер в своем Telegram-канале.

Золо заявил, что впредь на его концертах будут усиленные меры безопасности: все нарушители станут немедленно покидать зал, а на площадках будет присутствовать полиция. Блогер добавил, что концерты должны оставаться пространством музыки и эмоций.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

