Бросили прямо под ноги: Иван Золо прервал выступление после взрыва на сцене

Блогер Иван Золо прервал выступление после взрыва петарды на сцене

На концерте блогера Ивана Золочевского, более известного как IVAN ZOLO, один из зрителей бросил на сцену петарду, из-за чего выступление в Москве пришлось досрочно завершить. Видео поделился источник 5-tv.ru.

Концерт был запланирован до 21:00, однако закончился в 20:30, когда во время хаотичных действий в зале в сторону артиста полетели бутылки, банки и мусор, а затем и петарда — прямо под ноги.

Пострадавших нет, однако сам Иван признался, что испытал сильный стресс.

Полиция оперативно прибыла на место, одного из хулиганов задержали.

«Это уже не про эмоции и веселье. Это опасное и безответственное поведение, которое может закончиться серьезными травмами и уголовными делами. Напоминаю: подобные действия попадают под статьи УК РФ о хулиганстве и нанесении вреда здоровью. За это предусмотрены штрафы, аресты и реальные сроки. Никто не уйдет безнаказанным», — написал тиктокер в своем Telegram-канале.

Золо заявил, что впредь на его концертах будут усиленные меры безопасности: все нарушители станут немедленно покидать зал, а на площадках будет присутствовать полиция. Блогер добавил, что концерты должны оставаться пространством музыки и эмоций.

