Комик Сергей Орлов защитил сотрудниц московского бутика от агрессивного мужчины

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив

Незнакомец долго пытался вломиться в помещение.

Фото, видео: Instagram*/orlov_skvz; 5-tv.ru

Комик Сергей Орлов защитил сотрудниц московского бутика на Малой Бронной от агрессивного мужчины. Кадры уличных разборок оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Известно, что пьяный и агрессивно настроенный мужчина в субботу вломился в магазин одежды. Сначала его попытался остановить его знакомый — полуголый мужчина с бутылкой в руках. Однако у него ничего не получилось. Две сотрудницы бутика в это время прятались за дверью.

В это время по улице прогуливался комик Сергей Орлов и еще один молодой человек. Они подошли к магазину и убедили нарушителя успокоиться и уйти. Сотрудницы бутика вызвали полицию и написали заявление. Позже в соцсетях команда магазина выразила благодарность юмористу и второму парню за их смелой поступок.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

