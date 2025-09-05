Задержанный во Франции баскетболист Касаткин отказался от экстрадиции в США

Баскетболист Касаткин отказался от экстрадиции из Франции в США

Российский баскетболист Даниил Касаткин, которого задержали во Франции, отказался от экстрадиции в США. Об этом сообщил адвокат спортсмена Фредерик Бело в разговоре с РИА Новости.

«Сегодня днем у нас состоялось слушание с участием прокурора, представляющего Генеральную прокуратуру Парижа. Прокурор уведомил его о различных документах, составляющих ордер на арест, переданный США. Даниил подтвердил, что отказывается от экстрадиции», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».

Игрока МБА-МАИ арестовали 21 июня в аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль в Париже. Туда Даниил прилетел со своей невестой. Это было сделано по запросу США, которые добиваются его экстрадиции.

Вашингтон считает, что Касаткин якобы состоит в хакерской группировке, которая атаковала сразу 900 американских организаций, в частности правительственных.

По словам Бело, в документах Соединенных Штатов нет никакой новой информации. Касаткин продолжает отрицать свою вину.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что баскетболисту запретили заниматься спортом в тюрьме.

