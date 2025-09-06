Гутерриш назвал Китай ключевым партнером ООН в решении мировых задач

КНР играет важную роль в развитии международного сотрудничества и мирных инициатив.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ALEXANDR KAZAKOV/Александр Казаков; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш 6 сентября отметил важнейшую роль Китая в реализации приоритетных задач организации. Об этом сообщает РИА Новости.
«Китай представляет собой фундаментальный столп многостороннего сотрудничества и основополагающий оплот деятельности ООН», — заявил политик.
По словам Гутерриша, политика КНР в области содействия развитию имеет исключительно важное значение для достижения целей устойчивого развития, которые организация считает своей главной задачей.
Он также подчеркнул, что Китай активно участвует в посреднических усилиях по урегулированию международных конфликтов, что напрямую связано с ключевыми функциями ООН в сфере мира и безопасности.
На фоне этого президент России Владимир Путин 30 августа заявил, что Москва и Пекин выступают за реформирование организации. Российский лидер отметил, что процесс обновления позволит укрепить авторитет ООН и адаптировать ее к современным условиям. По его словам, особое внимание уделяется изменению состава Совета Безопасности, чтобы придать ему более демократический характер.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
53%
Нашли ошибку?