Гутерриш назвал Китай ключевым партнером ООН в решении мировых задач

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 15 0

КНР играет важную роль в развитии международного сотрудничества и мирных инициатив.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ALEXANDR KAZAKOV/Александр Казаков; 5-tv.ru

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш 6 сентября отметил важнейшую роль Китая в реализации приоритетных задач организации. Об этом сообщает РИА Новости.

«Китай представляет собой фундаментальный столп многостороннего сотрудничества и основополагающий оплот деятельности ООН», — заявил политик.

По словам Гутерриша, политика КНР в области содействия развитию имеет исключительно важное значение для достижения целей устойчивого развития, которые организация считает своей главной задачей.

Он также подчеркнул, что Китай активно участвует в посреднических усилиях по урегулированию международных конфликтов, что напрямую связано с ключевыми функциями ООН в сфере мира и безопасности.

На фоне этого президент России Владимир Путин 30 августа заявил, что Москва и Пекин выступают за реформирование организации. Российский лидер отметил, что процесс обновления позволит укрепить авторитет ООН и адаптировать ее к современным условиям. По его словам, особое внимание уделяется изменению состава Совета Безопасности, чтобы придать ему более демократический характер.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Гутерриш назвал Китай ключевым партнером ООН в решении мировых задач
