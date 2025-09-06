«Боится встречи с Путиным»: политолог рассказал о страхах Зеленского

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 18 0

Украинский лидер зависим от западных союзников в переговорах.

«Боится встречи с Путиным»: политолог рассказал о страхах Зеленского

Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ахмед Адель: Зеленский боится встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский избегает личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом 6 сентября сообщил каирский исследователь геополитики и политической экономии Ахмед Адель в статье на портале Infobrics.

«Путин разговаривал со всеми заинтересованными сторонами, кроме Зеленского, который должен быть больше всего заинтересован в сохранении своей страны и народа. Зеленский боится такой встречи. Он привык действовать в связке с западными лидерами», — сказано в публикации.

По данным автора статьи, украинский президент не готов ехать в Москву без поддержки главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца.

Адель также в ироничной форме заметил, что возможные переговоры между Путиным и Зеленским проходили бы на русском языке. При этом он подчеркнул, что Зеленский владеет им и использует, хотя на государственном уровне в Украине русский язык ограничен.

Ранее, 3 сентября, Владимир Путин заявил о готовности принять украинского лидера в Москве при его намерении вести переговоры. Российский президент подчеркнул, что не исключает возможность такой встречи, однако выразил сомнения в ее целесообразности в нынешних условиях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+17° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
81.56
0.26 95.48
0.70
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:24
«Боится встречи с Путиным»: политолог рассказал о страхах Зеленского
23:05
Фицо обвинил Украину в нанесении ущерба интересам Европы
22:47
«Очень правильная привычка»: Лариса Долина раскрыла секрет стройности
22:28
Гутерриш назвал Китай ключевым партнером ООН в решении мировых задач
21:59
«Вся в маму»: Катя Лель поделилась снимком с подросшей дочерью
21:41
«Надо бежать, сверкая пятаками»: Гуров дал совет Тарасовой по поводу ее парня

Сейчас читают

Владимир Путин наградил народных артистов РФ Долину и Лепса орденами
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 сентября
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать