Ахмед Адель: Зеленский боится встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский избегает личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом 6 сентября сообщил каирский исследователь геополитики и политической экономии Ахмед Адель в статье на портале Infobrics.

«Путин разговаривал со всеми заинтересованными сторонами, кроме Зеленского, который должен быть больше всего заинтересован в сохранении своей страны и народа. Зеленский боится такой встречи. Он привык действовать в связке с западными лидерами», — сказано в публикации.

По данным автора статьи, украинский президент не готов ехать в Москву без поддержки главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца.

Адель также в ироничной форме заметил, что возможные переговоры между Путиным и Зеленским проходили бы на русском языке. При этом он подчеркнул, что Зеленский владеет им и использует, хотя на государственном уровне в Украине русский язык ограничен.

Ранее, 3 сентября, Владимир Путин заявил о готовности принять украинского лидера в Москве при его намерении вести переговоры. Российский президент подчеркнул, что не исключает возможность такой встречи, однако выразил сомнения в ее целесообразности в нынешних условиях.

