Еврокомиссия обвиняет Россию в проблемах GPS и спутниковой связи

«Кошка бросила котят — это Кремль виноват! Зайку бросила хозяйка — кто виновен, угадай-ка?!» — это юмористическое стихотворение невольно приходит на ум, когда читаешь европейские новости, в которых проступает самая настоящая даже не русофобия — паранойя.

Тут глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен совершила вояж вдоль всей восточной границы ЕС, которую предстоит укреплять от этих страшных русских, — от Финляндии до Румынии, и в Болгарии, конкретно в аэропорту Пловдива, произошел воздушный инцидент, в котором обвинили, конечно, Россию.

Итак, если верить сообщениям Еврокомиссии, при подлете к Пловдиву у самолета Урсулы, а это был арендованный маленький бизнесджет, пропала навигация. Не принимались сигналы ни с американской позиционной системы GPS, ни с европейских спутников.

Покружив-покружив, пилоты посадили самолет, но по бумажным картам и компасу. Обвинили в сбое, естественно, Россию. Причем из сообщения следует, что это мы специально вредной Урсуле напакостили. Это если верить Еврокомиссии. А мы ей, конечно, не верим, потому что даже болгары сказали, мол, это у нас часто бывает, и это следствие боевых действий на Черном море.

Между строк читалось: еще не понятно, кто эти помехи GPS создавал, может, и украинцы — они же ближе. Но европрессу не остановить, и поднялся настоящий вал статей о том, что и как мы еще в Европе им портим.

Сгорел склад — русские. Сбой в работе аэропорта — диверсанты, багажные ленты поломали. Пропажа велосипедов в Голландии, порванные кабели в Эстонии, хакерские взломы в Британии — в чем только не обвиняли в прессе российские спецслужбы. И когда успеваем только!

И вот какой парадокс — с одной стороны, европейские политики стараются принизить мощь и потенциал российской армии, тем самым доказывая: вот еще чуть-чуть поможем Украине, и победа. Но с другой стороны, выставляют российские спецслужбы всемогущими и под этим предлогом добиваются увеличения финансирования для борьбы.

Какое-то раздвоение личности. Или тут тоже мы виноваты?

