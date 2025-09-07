Кирилл Дмитриев: Путин и Трамп предотвратят Третью мировую войну

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Спецпредставитель президента РФ сравнил лидеров с членами антигитлеровской коалиции.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут не допустить начало Третьей мировой войны так же, как и глава СССР Иосиф Сталин, 32-й американский президент Франклин Рузвельт и премьер-министр Великобритании с 1940 по 1945 год Уинстон Черчилль завершили Вторую мировую войну. Об этом рассказал спецпредставитель президента РФ по сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети.

«Сталин, Рузвельт и Черчилль выиграли Вторую мировую войну. Путин и Трамп предотвратят Третью мировую войну», — заявил он.

До этого, 5 сентября, советник президента РФ Антон Кобяков сообщал, что Путин и Трамп договорились о сближении позиций двух стран. Сам российский лидер 22 августа указывал на «свет в конце тоннеля» в отношениях РФ и США после возвращения Трампа в Белый дом.

Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп отметил, что мир больше не приближается к Третьей мировой войне.

Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ-2025) сообщил, что поддерживает открытый диалог с Трампом. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что для полного восстановления взаимоотношений России и США понадобится время.

