«Может кончиться крахом»: Алексей Учитель про смысл семейного счастья

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 29 0

Важно почувствовать друг друга в паре.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Алексей Учитель не видит ничего плохого в большой разнице в возрасте у партнеров

Семейное счастье строится на преодолении испытаний. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказал народный артист РФ и кинорежиссер Алексей Учитель на премьере фильма Стаси Толстой «Семейное счастье».

По его мнению, для того, чтобы почувствовать друг друга в паре, необходимо понять, что поддержание отношений — это не легкий путь.

«Надо пройти какие-то испытания для того, чтобы и почувствовать друг друга, и понимать. И это может иногда кончаться крахом, а иногда нет. Но это путь, который требует испытаний. Если этого нет, то семейное счастье не состоится», — рассказал собеседник.

При этом в большой возрастной разнице Учитель не видит ничего отрицательного, поскольку считает, что каждый сам делает такой выбор.

«Это каждый раз индивидуально, думаю, но не думаю, что это мешает», — отметил он.

Главное в любви с партнером — не потерять индивидуальность, полагает кинорежиссер. Важно испытывать к избраннику сильные чувства, тогда отношения будут крепкими.

«Если есть любовь, есть страсть, есть тяга друг к другу. Если это исчезает, то все остальное было ненастоящим», — заключил Алексей Учитель.

Ранее, писал 5-tv.ru, актер Евгений Цыганов рассказал, что в его понимании означают любовь и счастье.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+17° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
81.56
0.26 95.48
0.70
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:03
Была богемой — стала обвиняемой: как Аглая Тарасова оказалась в шаге от краха карьеры
7:30
«Может кончиться крахом»: Алексей Учитель про смысл семейного счастья
7:15
«Все там рукастые»: Ирина Розанова вспомнила о жизни в СССР
6:55
Пауки в банке: убийство Парубия сорвало привычный сценарий Украины по обвинениям России
6:28
Злые русские: почему Европа опять винит во всех проблемах РФ
6:10
«Это перебор»: Рудковская привлекла внимание пафосом на школьной линейке

Сейчас читают

«Она сильная, все выдержит»: Аглаю Тарасову навестил ее парень
Не все видно на поверхности: прогноз Таро на неделю с 8 по 14 сентября
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать