«Может кончиться крахом»: Алексей Учитель про смысл семейного счастья

Алексей Учитель не видит ничего плохого в большой разнице в возрасте у партнеров

Семейное счастье строится на преодолении испытаний. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказал народный артист РФ и кинорежиссер Алексей Учитель на премьере фильма Стаси Толстой «Семейное счастье».

По его мнению, для того, чтобы почувствовать друг друга в паре, необходимо понять, что поддержание отношений — это не легкий путь.

«Надо пройти какие-то испытания для того, чтобы и почувствовать друг друга, и понимать. И это может иногда кончаться крахом, а иногда нет. Но это путь, который требует испытаний. Если этого нет, то семейное счастье не состоится», — рассказал собеседник.

При этом в большой возрастной разнице Учитель не видит ничего отрицательного, поскольку считает, что каждый сам делает такой выбор.

«Это каждый раз индивидуально, думаю, но не думаю, что это мешает», — отметил он.

Главное в любви с партнером — не потерять индивидуальность, полагает кинорежиссер. Важно испытывать к избраннику сильные чувства, тогда отношения будут крепкими.

«Если есть любовь, есть страсть, есть тяга друг к другу. Если это исчезает, то все остальное было ненастоящим», — заключил Алексей Учитель.

