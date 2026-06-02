Россия рассчитывает на успешную работу Генассамблеи ООН при новом председателе

Алена Куликова
В МИД заявили, что ждут Халилура Рахмана с визитом в страну.

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

Россия ждет с визитом нового председателя 81-й сессии Генассамблеи ООН Халилура Рахмана, главу Министерства иностранных дел Бангладеша. Об этом ТАСС заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

В МИД России добавили, что рассчитывают на успешную работу Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций при новом председателе.

«Искренне поздравляем министра иностранных дел Бангладеш Рахмана с избранием… Уверены, что его высокий профессионализм и обширный дипломатический опыт станут залогом успешного и эффективного функционирования Генассамблеи в ходе предстоящей сессии», — отметил Логвинов.

Кроме того, в российском МИД сообщили, что готовы к плотной работе с Халилуром Рахманом.

Ранее за главу МИД Бангладеш проголосовали 99 из 190 членов Генассамблеи. Конкуренцию ему составлял спецпосланник главы МИД Кипра по многосторонности Андреас Какурис, он получил 91 голос.

Постоянным представителем России при ООН является Василий Небензя. Ранее, писал 5-tv.ru, он в ходе своего выступления в организации показал фотографии погибших в результате теракта в Старобельске.

