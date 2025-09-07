«Все там рукастые»: Ирина Розанова вспомнила о жизни в СССР

Актриса Ирина Розанова рассказала о своих умениях в бытовых делах

Подросшие в СССР люди умеют делать многие бытовые вещи самостоятельно. Этим поделилась народная артистка РФ Ирина Розанова в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма Стаси Толстой «Семейное счастье».

«Мы в Советском Союзе выросли, мы все там рукастые. Умеем готовить, шить и красить», — воодушевленно призналась актриса.

Однако далеко не все дела по дому даются для нее легко. Например, она не разбирается в технической составляющей.

«Единственное, боюсь электричество и не разбираюсь с водопроводом. А так, если что-то сколотить — все умею! И хлеб умею печь», — заключила знаменитость.

К тому же известно, что Ирина Юрьевна любит живопись. Она увлекается росписью глиняных горшков. Помимо этого, знаменитость ведет свой блог, где делится с поклонниками фотографиями из личного архива.

Ранее, 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Розанова снялась в откровенной сцене с молодым партнером.

