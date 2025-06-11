«Не бойся, сынок»: Ирина Розанова снялась в откровенной сцене с молодым партнером

Актер Михаил Тройник младше артистки на 27 лет.

Народная артистка России Ирина Розанова, которой летом исполнится 64 года, снялась в постельной сцене короткометражного фильма. Ее партнером по горячему эпизоду стал Михаил Тройник, пишет StarHit. Актер младше Розановой на 27 лет.

Актриса сыграла психотерапевта и со смехом поделилась подробностями съемок откровенного эпизода. По словам Розановой, для сцены принесли железный стол.

«Миш, мне очень неудобно. Дай я поправлюсь». «Ну, Ирина Юрьевна, я так вас боюсь…» — говорит мне Миша. Я говорю: «Не бойся, сынок, иди сюда», — рассказала Розанова, добавив, что после съемок заметила большую гематому на копчике, из-за которой она была вынуждена спать на боку.

Первую откровенную роль Ирина исполнила еще в 1989 году в фильме «Биндюжник и Король», ее партнером был Армен Джигарханян. В сцене Розанова была вынуждена раздеться полностью и стала первой в советском кино, кто осмелился на такой шаг. Сами актеры были сильно взволнованы, ведь в те времена подобные сцены почти не снимали.

Кадр из х/ф «Биндюжник и Король». реж.: Владимир Алеников, 1989 г.

Артистка рассказала, что она тогда только начинала работать и должна была сыграть эту роль с Хореном Абрамяном. В конечном итоге роль получил Армен Джигарханян.

«Я не помню этого дня, потому что Армен Борисович был в одежде, а я абсолютно голая», — поделилась Ирина Юрьевна.

Случалось, что Розанова отказывалась от съемок подобного характера. Так, в фильме «Глянец» актриса предложила иначе показать характер и уязвимость ее героини. Поначалу режиссер, Андрей Кончаловский, был не согласен с артисткой, у них даже был конфликт. Но позже он признал, что актриса была права.

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