Подал знак? Вдова Левкина рассказала о мистическом возвращении его кольца после смерти

Вдове Левкина вернули потерянное артистом незадолго до смерти обручальное кольцо

Вдова экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина — Марина — рассказала, что с кольцом ее супруга произошла практически мистическая история — оно вернулось к ней после его смерти.

«Он потерял его незадолго до смерти, но не хотел меня расстраивать», — рассказала она в интервью на федеральном телеканале. Позже Юрий Лоза вернул ей кольцо, которое было найдено в такси.

В доме в Звенигороде, который они обустраивали вместе, каждая деталь напоминает ей о муже. Несмотря на желание сделать ремонт, Марина понимает, что это слишком дорого. Теперь вдове приходится одной заботиться о 12-летней дочери Нике и выплачивать ипотеку.

«Самое главное сейчас — это памятник», — подчеркивает она.

Женщина решила создать не обычную надгробную плиту, а арт-объект из мрамора и бронзы, который будет отражать любовь Владимира к сцене. Она надеется найти поддержку у компаний, с которыми сотрудничал ее муж, но пока откликов нет.

Поклонники уже начали помогать с финансированием памятника — Левкина планирует потратить около шести миллионов рублей — однако до полной суммы еще далеко.

«Я не могу сказать, что я совсем одна. Многие друзья Володи поддерживают меня», — говорит вдова.

Марина переживает, что не успеет установить памятник к годовщине смерти мужа 17 ноября, но уверена в одном:

«Я сделаю так, чтобы у Володи был самый лучший памятник».

Женщина надеется на чудо и верит, что муж поможет ей с небес.

