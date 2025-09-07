Собянин: Москва полностью готова к новому отопительному сезону

|
Элина Битюцкая
Специалисты подготовили 74 тысячи зданий к зимнему периоду.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Москва успешно завершила подготовку к новому отопительному сезону. С мая по август городские службы провели необходимые работы на 74 тысячах объектов, о чем сообщил мэр Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

В рамках региональной программы капитального ремонта обновлены системы центрального отопления более чем в 600 жилых домах, а также отремонтированы инженерные системы и оборудование энергетических объектов.

Запасы резервного топлива на ТЭЦ обеспечат автономную работу в течение недели при необходимости. Подготовка охватила 34,5 тысячи жилых домов, 8,5 тысячи социальных объектов и около 30,8 тысячи объектов экономики. Проведены профилактические осмотры и ремонты котельных, тепловых пунктов и инженерных сетей, включая 13 теплоэлектроцентралей и 97 малых котельных.

Гидравлические испытания выполнены на 18,9 тысячи километрах тепловых сетей, а специалисты ПАО «МОЭК» провели ремонты на насосно-перекачивающих станциях и тепловых станциях. Также подготовлено свыше 145 тысяч километров электрических сетей и выполнены работы по ремонту газопроводов.

Службы водоснабжения и водоотведения также провели обширные профилактические работы, охватившие более 13,1 тысячи километров водопроводных сетей. Резервы мощности столицы обеспечивают стабильное снабжение энергоресурсами и поддержку городских программ.

Все системы ресурсоснабжения и объекты городского хозяйства готовы к предстоящему осенне-зимнему периоду.

