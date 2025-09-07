Четыре миллиона человек посетили летние ярмарки в Москве

За лето ярмарки Москвы посетили четыре миллиона человек, они приобрели почти пять с половиной тысяч тонн фермерской продукции. Об этом сообщает портал mos.ru.

Наибольшим спросом пользовались свежие овощи и фрукты, а также мясные, молочные и рыбные изделия, мед и сладости. Ярмарки стали не только местом покупок, но и площадками для живого общения. Фермеры из разных регионов России делились с покупателями секретами производства и даже семейными рецептами.

Этим летом ярмарки предложили насыщенную программу мероприятий: мастер-классы, дегустации и тематические вечера. Например, в Тушине проводились дегустации авторских напитков из фермерских ягод, а для детей — множество мастер-классов, в том числе, например, по созданию 3D-открыток.

Ярмарки предоставляют локальным производителям возможность выйти на столичный рынок без значительных затрат. Участие для фермеров бесплатное: город обеспечивает торговые места и потоки покупателей. Продукция проходит обязательную проверку специалистами государственной ветеринарной службы.

Кроме того, участники ярмарок активно поддерживают военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и жителей приграничных территорий, отправляя им продукты длительного хранения и предметы первой необходимости. С начала спецоперации было передано более 250 тонн гуманитарной помощи.

