Участниками образовательных программ «Технограда» в Москве стали 78 тысяч человек

Приоритетным направлением комплекса стала подготовка специалистов для высокотехнологичного и инновационного бизнеса.

Фото: Геодакян Артем/ТАСС

За семь лет свыше 78 тысяч жителей столицы стали участниками образовательных программ в инновационном комплексе «Техноград» на ВДНХ. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По словам градоначальника, «Техноград» является крупнейшей площадкой столицы, где можно бесплатно получить новые знания, повысить квалификацию и освоить востребованные профессии.

«Но главное здесь — практика. Программы создаются совместно с компаниями — лидерами отраслей: от ИТ до промышленности и строительства», — написал мэр Москвы.

С 2024 года приоритетным направлением комплекса стала подготовка специалистов для высокотехнологичного и инновационного бизнеса. Обучение проходит на современном оборудовании, в условиях, максимально приближенных к реальным производственным процессам. На площадке установлено более трех тысяч единиц техники, что позволяет студентам сразу погружаться в практику и получать опыт работы с профессиональными инструментами.

