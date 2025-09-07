«Люблю зарабатывать и тратить»: Ирина Розанова о желании вложить деньги в бизнес

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив

Актриса призналась, что зарабатывает хорошо. Но на что она тратит деньги?

Фото, видео: © РИА Новости/Тараканов Вадим; 5-tv.ru

Народная артистка РФ Розанова не хочет открывать пекарню

Народная артистка РФ Ирина Розанова не хочет заниматься бизнесом. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма Стаси Толстой «Семейное счастье».

«Я — актриса! Оставьте! Боже упаси! Я люблю зарабатывать и тратить, пойти в магазин, накупить чего-то нового. Я совершенно не имею из этого делать деньги. Но мне платят, иногда хорошо, поэтому я имею возможность во что-то умное вкладывать и… жить. А вот эти вот пекарни ой, нет, это бизнес», — отметила актриса.

Розанова добавила, что с удовольствием разделяет траты со своими внуками и часто берет их с собой в магазин.

Ранее Народная артистка РФ вспоминала о жизни в СССР и рассказала о своем мастерстве в быту. Ее слова передавал 5-tv.ru. Она неплохо готовит, в том числе может сама испечь хлеб. Но не все в бытовых вопросах дается актрисе легко.

