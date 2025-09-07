Теплоход с пассажирами сел на мель в Финском заливе

Прогулочный теплоход «Чайка», предварительно, сел на мель в Финском заливе. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

По имеющимся данным, на борту судна находится более 40 человек.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

