Теплоход с пассажирами сел на мель в Финском заливе

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 52 0

На борту судна находится более 40 человек.

В Санкт-Петербурге теплоход «Чайка» сел на мель в Финском заливе

Фото: 5-tv.ru

Прогулочный теплоход «Чайка», предварительно, сел на мель в Финском заливе. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

По имеющимся данным, на борту судна находится более 40 человек.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее стало известно, что в круиз по рекам Югры отправился уникальный теплоход. Об этом писал 5-tv.ru. На его борту не туристы, а врачи. Медицинский десант обследует жителей отдаленных сел и деревень. Добраться туда можно только по воздуху или воде. За время летней навигации плавучая поликлиника уже побывала в 30 населенных пунктах.

Также 5-tv.ru сообщал, что между Сочи и Сухумом запустили морское сообщение. Маршрут теплохода пролегает от морского вокзала курортной столицы России до сухумского морского порта — 146 километров вдоль Черноморского побережья. Сочи как на ладони, а еще по пути олимпийские объекты, живописная Гагра, Пицундская бухта, купола Новоафонского монастыря и, наконец, столица Абхазии. Весь этот путь комета пролетит за 2,5 часа, в то время как на автомобиле дорога займет около четырех часов.

