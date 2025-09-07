Поезд с боеприпасами сошел с рельсов в Швеции

Лилия Килячкова
На восстановление железной дороги уйдет несколько недель.

Поезд с боеприпасами сошел с рельсов в Швеции

Фото: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев

В Швеции произошла железнодорожная авария. Грузовой поезд, который осуществлял перевозку боеприпасов, сошел с рельсов из-за мощного ливня. Об этом сообщает шведская телекомпания SVT.

«Недалеко от Эрншельдсвика несколько вагонов сейчас лежат на обочине железнодорожной полосы», — отмечается в сообщении.

Шведское транспортное управление также передает, что на восстановление железной дороги уйдет несколько недель.

Пресс-секретарь ведомства Петер Йонссон уточнил, что в поезде находились взрывчатые вещества и легковоспламеняющиеся батареи. По словам Йонссона, экстренные службы, прибывшие на место происшествия, обезопасили площадку и вывезли опасный груз.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на Урале дали старт строительству первого поезда для новой высокоскоростной железной дороги (ВСМ) Москва-Петербург. Первый поезд обещают построить за два года. После этого он сразу отправится на комплексные испытания.

