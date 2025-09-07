Умер писатель Василий Головачев

Ему было 77 лет.
На 78 году жизни скончался советский писатель-фантаст Василий Головачев. Об этом ТАСС сообщила его супруга.
«Это правда, умер Василий», — сказала вдова.
Информацию о смерти писателя также подтвердил писатель Эдуард Геворкян.
«Умер Василий Головачев. Мир праху, душе успокоение», — написал он в своем личном блоге.
По предварительной информации, писатель умер после продолжительной болезни.
Василий Головачев родился 21 июня 1948 года в Жуковке в Брянской области. Писатель стал известен благодаря циклам романов «Запрещенная реальность», «Смерш-2», «Звездный лабиринт».
