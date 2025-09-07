Умер писатель Василий Головачев

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Ему было 77 лет.

Фото: Юрий Самолыго/ТАСС

На 78 году жизни скончался советский писатель-фантаст Василий Головачев. Об этом ТАСС сообщила его супруга.

«Это правда, умер Василий», — сказала вдова.

Информацию о смерти писателя также подтвердил писатель Эдуард Геворкян.

«Умер Василий Головачев. Мир праху, душе успокоение», — написал он в своем личном блоге.

По предварительной информации, писатель умер после продолжительной болезни.

Василий Головачев родился 21 июня 1948 года в Жуковке в Брянской области. Писатель стал известен благодаря циклам романов «Запрещенная реальность», «Смерш-2», «Звездный лабиринт». 

