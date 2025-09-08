«Это не война, а здравый смысл»: Трамп хочет мирно урегулировать ситуацию в Чикаго

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 34 0

Президент США уточнил, что цель — навести порядок в городах, а не вести боевые действия.

«Это не война, а здравый смысл»: Трамп хочет мирно урегулировать ситуацию в Чикаго

Фото: www.globallookpress.com/Francis Chung - Pool via CNP

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

The Hill: Трамп хочет мирно урегулировать ситуацию в Чикаго

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается воевать со штатом Чикаго, несмотря на недавний пост в соцсетях с изображением города в апокалиптическом виде, созданным при помощи искусственного интеллекта. Об этом 7 сентября сообщает The Hill.

На вопрос о возможной угрозе войны с Чикаго Трамп ответил, что планирует лишь навести порядок в городах.

«Мы собираемся очистить их, чтобы они не убивали пять человек каждые выходные. Это не война. Это здравый смысл», — приводит слова президента издание.

Ранее, 6 сентября, Трамп упомянул о возможности задействовать министерство войны для арестов и депортации нелегальных мигрантов в Чикаго. Он опубликовал скриншот поста с подписью «Обожаю запах депортаций по утрам» и добавил, что «Чикаго скоро узнает, почему это называется министерством войны».

Речь президента вызвала широкий резонанс в США, обсуждение охватило как политические круги, так и СМИ, однако Трамп подчеркнул, что не имеет намерений к открытым военным действиям.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+14° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
81.56
0.26 95.48
0.70
Кровавая луна исполнит желания: что принесет лунное затмение 7 сентября 2...

Последние новости

4:10
Поле русской славы: как Куликовская битва изменила ход истории
4:00
Золото на пике популярности: инвесторы переходят от госдолга США и ЕС к драгметаллам
3:45
Песков заявил о росте числа понимающих первопричины СВО стран
3:25
«Очень скоро»: Трамп о ближайшем разговоре с Путиным
2:59
Не парик: Кейт Миддлтон появилась на публике с новой прической
2:40
На двух работах: когда не оплачивается больничный лист

Сейчас читают

Во всем виноваты родители: психолог о полном провале зумеров в бытовых вопросах
«Усадил ее и дал отдышаться»: в Германии 85-летняя вдова связалась с 35-летним парнем ради любовных утех
Кровавая луна исполнит желания: что принесет лунное затмение 7 сентября 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025