На двух работах: когда не оплачивается больничный лист

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 20 0

Если человек продолжает трудиться по совместительству, пособие за основное место не начисляется.

На двух работах: когда не оплачивается больничный лист

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Больничный лист не оплачивается, если продолжать работать по совместительству

Больничный лист, открытый по основному месту работы, не будет оплачен, если сотрудник продолжает выполнять трудовые обязанности по совместительству и получать за это доход, даже дистанционно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Социального фонда России.

«Когда застрахованное лицо в период временной нетрудоспособности по основной работе не работает, при этом продолжает осуществлять трудовую деятельность на условиях внутреннего совместительства (в том числе дистанционно), оснований для назначения и выплаты пособия за время осуществления трудовой деятельности в период временной нетрудоспособности, определенный врачом, не имеется», — говорится в документе.

В ведомстве подчеркнули, что освобождение от работы с соблюдением режима, прописанного врачом, должно распространяться на все места работы. Иначе это рассматривается как злоупотребление правом и дополнительное финансовое стимулирование.

«Несоблюдение определенного врачом режима лечения может негативно сказываться на процессе выздоровления, а выход на работу без выписки является одним из нарушений условий оказания медицинской помощи», — отметили специалисты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России изменились правила выдачи больничных листов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+14° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
81.56
0.26 95.48
0.70
Кровавая луна исполнит желания: что принесет лунное затмение 7 сентября 2...

Последние новости

4:10
Поле русской славы: как Куликовская битва изменила ход истории
4:00
Золото на пике популярности: инвесторы переходят от госдолга США и ЕС к драгметаллам
3:45
Песков заявил о росте числа понимающих первопричины СВО стран
3:25
«Очень скоро»: Трамп о ближайшем разговоре с Путиным
2:59
Не парик: Кейт Миддлтон появилась на публике с новой прической
2:40
На двух работах: когда не оплачивается больничный лист

Сейчас читают

Во всем виноваты родители: психолог о полном провале зумеров в бытовых вопросах
«Усадил ее и дал отдышаться»: в Германии 85-летняя вдова связалась с 35-летним парнем ради любовных утех
Кровавая луна исполнит желания: что принесет лунное затмение 7 сентября 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025