«Очень скоро»: Трамп о ближайшем разговоре с Путиным

Трамп заявил о намерении поговорить с Путиным в ближайшее время

Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении обсудить с российским лидером Владимиром Путиным актуальные вопросы в ближайшие дни.

«Очень скоро. В течение ближайших нескольких дней», — уточнил Трамп во время выступления на военной базе Эндрюс.

Американский лидер также выразил уверенность в возможности урегулирования конфликта на Украине.

«Вся эта ситуация с Россией и Украиной. Мы сумеем это сделать. Я уверен, что мы это сделаем», — подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил проведение второго раунда переговоров между Путиным и Трампом. Он отметил, что встреча может быть быстро организована, а интересы Москвы и Вашингтона совпадают, если глава Белого дома будет способствовать дипломатическому разрешению кризиса.

В тот же день советник президента РФ Антон Кобяков сообщил о договоренности Путина и Трампа о сближении позиций двух стран. Президент России 22 августа заявил о «свете в конце тоннеля» в российско-американских отношениях после возвращения Трампа в Белый дом.

