«Не противоречит»: Швейцария может отправить миротворцев на Украину

Даниил Ципелев
С такой инициативой выступили представители партии «Зеленые либералы».

Швейцария может отправить миротворцев на Украину

Фото: www.globallookpress.com/Michael Kappeler

Швейцарский парламент рассмотрит возможность отправки миротворцев на Украину

Отправка миротворческих сил Швейцарии на Украину не нарушит правил нейтралитета. Об этом сообщают «Известия».

«В соответствии с давней политикой Швейцарии и международным правом участие в миссиях, действующих в соответствии с мандатом Совета Безопасности ООН, не вступает в противоречие с законом о нейтралитете», — уточнила глава пресс-службы SEPOS Урсина Бентеле.

Обсуждение отправки контингента на территорию Украины в швейцарском парламенте может состояться уже в ходе осенней сессии. Отмечается, что с инициативой выступили представители партии «Зеленые либералы». Они предложили отправить швейцарских военных в приграничные области Украины. Однако представители не уточнили, о каких именно регионах идет речь.

В то же время выступить против этих планов намерена Швейцарская народная партия. Глава фракции Жан-Люк Аддор подчеркнул, что депутаты будут стремиться заблокировать любую подобную инициативу.

В случае отправки миротворцев на Украину, это будет не первое применение вооруженных сил конфедерации за пределами страны. Так, в 1999 году Швейцария отправила 235 бойцов в рамках проведения операции НАТО в Косово. Операция даже получила собственное название — «Swisscoy». К слову, она продолжается до сих пор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему Европа опять винит во всех проблемах РФ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

