Daily Mail: препараты для похудения снижают преступность

Препараты для снижения веса продолжают удивлять ученых. Исследователи обнаружили еще один неожиданный эффект популярных лекарств — люди, принимающие их, реже совершают некоторые виды преступлений. Правда, специалисты подчеркивают: это не значит, что лекарства делают человека законопослушным. Об этом сообщило Daily Mail.

Ученые проанализировали данные десятков тысяч пациентов, получавших препараты из группы агонистов рецепторов GLP-1, к которым относятся средства на основе семаглутида и тирзепатида. Исследование показало, что среди людей, принимающих такие лекарства, было меньше случаев арестов и уголовных правонарушений по сравнению с теми, кто не проходил подобную терапию.

Что именно обнаружили ученые

Наиболее заметное снижение наблюдалось в отношении преступлений, связанных с агрессивным поведением, употреблением психоактивных веществ и имущественными правонарушениями.

Авторы работы предполагают, что дело может быть не только в снижении веса.

При чем здесь мозг

За последние несколько лет ученые выяснили, что препараты GLP-1 воздействуют не только на аппетит.

Рецепторы, на которые действуют эти лекарства, находятся и в головном мозге. Исследования показывают, что они могут влиять на систему вознаграждения, уменьшая импульсивность, тягу к алкоголю, никотину, наркотическим веществам и компульсивному перееданию.

Именно этим исследователи объясняют возможное снижение рискованного поведения.

Но есть важная оговорка

Авторы исследования подчеркивают: работа выявила лишь статистическую связь, а не доказала причинно-следственную зависимость. Нельзя утверждать, что именно препарат сделал человека менее склонным к совершению преступлений.

Не исключено, что свою роль сыграли и другие факторы: улучшение общего состояния здоровья, снижение депрессии, повышение самооценки, изменение образа жизни или более частые контакты с врачами.

Почему об этих препаратах говорят все чаще

За последние годы у препаратов GLP-1 обнаруживают все новые потенциальные эффекты. Ранее исследования уже связывали их применение со снижением тяги к алкоголю, курению, азартным играм и спонтанным покупкам. Сейчас ученые пытаются понять, могут ли эти лекарства влиять на механизмы зависимости и контроля импульсов.

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