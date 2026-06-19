Руководителя «Ленводхоза» подозревают в получении взяток на сумму более 12 млн рублей

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Организация отвечает за очистку и эксплуатацию каналов и гидротехнических сооружений Петербурга.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Оперативные кадры сегодня пришли из Петербурга, где задержали руководителя «Ленводхоза».

Олега Широкова подозревают в получении взяток на сумму более 12 миллионов рублей. Его организация отвечает за содержание и эксплуатацию каналов и гидротехнических сооружений Северной столицы. То есть за очистку, ликвидацию засоров и вывоз мусора.

По данным следствия, за определенную сумму директор покровительствовал некоторым подрядчикам в заключении госконтрактов. Те, в свою очередь, практически ничего не делали. Но Широков принимал их работы, за что получал не только деньги, но и стройматериалы для своей дачи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что против экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено уголовное дело о взятках. По версии следствия, через посредников он получил 34 миллиона рублей от бывшего владельца АО «Южуралмост» Геннадия Вильшенко за покровительство при проведении дорожных аукционов.

Дубровский занимал пост губернатора с 2014 по 2019 год. Осенью 2019 года на него уже заводили дело, но задержать не успели — предполагается, что он скрывается за границей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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