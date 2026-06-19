Одна после операции: почему родные не навестили Бузову в больнице

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 25 0

Сейчас артистку ждет реабилитация после серьезной травмы ноги.

Почему семья Бузовой не навещает ее в больнице

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Тема:
Ольга Бузова

Ольга Бузова запретила родным навещать ее в больнице ради их спокойствия

Телеведущая и певица Ольга Бузова уже несколько дней лежит в больнице из-за экстренной операции на ногу, однако за это время ее ни разу не навестил никто из семьи. В беседе с 7Дней.ru знаменитость заявила, что сама запретила родным приезжать к ней.

Бузова стремится оградить близких от лишних тревог, а ее сестре Анне сейчас и вовсе противопоказан стресс, так как она готовится впервые стать мамой.

«В больницу меня сопровождала моя домработница, а когда я вернулась с операции, вся моя команда уже была со мной, и она по-прежнему со мной находится ежедневно. Конечно, родители переживают, но я такой человек, что я не хочу, чтобы мои близкие волновались за меня. Я пытаюсь их всегда от этого уберечь», — поделилась Ольга.

Телеведущая добавила, что постоянно находится на связи со всеми родственниками по телефону. К тому же звезда получает огромное количество слов поддержки, букетов и подарков от знакомых.

Теперь Ольга намерена сосредоточиться на реабилитации, чтобы поскорее восстановиться.

«Мне нужно думать исключительно о своем колене сейчас, я должна приступить к ЛФК (лечебная физкультура. — Прим. ред.), для того чтобы уже начинать разрабатывать ногу, чтобы как можно скорее вести нормальный образ жизни», — объяснила телеведущая.

Ольга Бузова травмировалась, поскользнувшись в ванной. Артистку экстренно госпитализировали и провели операцию, во время которой врачи извлекли осколки и наложили более 40 швов. Ожидается, что звезда пробудет в больнице под присмотром специалистов до 22 июня, после чего продолжит восстанавливаться в домашних условиях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что из-за травмы телеведущей даже пришлось перенести концерт в Ростове-на-Дону на конец лета.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

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