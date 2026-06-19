Гастрошок ЧМ-2026: болельщики в ужасе от дорогой и сомнительной еды на стадионах

Чемпионат мира (ЧМ) по футболу — это не только про спорт. Для миллионов болельщиков, приехавших со всего мира, это еще и гастрономическое приключение. И, как показывает практика, далеко не всегда оно оказывается приятным.

Если на турнире 2018 года в России вопрос питания на стадионах был решен с заботой о зрителях, то в США и Канаде, где сейчас проходит мундиаль, болельщики столкнулись с настоящим шоком — ценами, от которых замирает сердце.

Что скрывает стадионный прайс? Стоимость пива и снеков, а также полный состав «тарелки болельщика» — в материале 5-tv.ru.

Чемпионат мира по футболу в 2026 году удивил ценами на еду

Чемпионат мира по футболу в Америке: как мундиаль удивил едой болельщиков в 2026 году. www.globallookpress.com/imago sportfotodienst

На стадионах чемпионата мира 2026 года ФИФА решила не назначать единого оператора питания, а оставить тех, кто работает на площадках в обычное время.

В результате на 16 футбольных аренах, разбросанных по США, Канаде и Мексике, нет единых цен. Правда, меню все-таки сохранилось. Но в плане финансов каждый стадион живет своей жизнью, и болельщики платят за это сполна.

Видеоролик, снятый репортером ESPN Africa Эдом Доувом, стал вирусным. Его обед — курица, салат, круассан и бутылка воды — обошелся в 53 доллара, или чуть меньше четырех тысяч рублей.

Корреспондент признался, что был голоден и цену не спросил, а на кассе решил, что возвращать все обратно уже неловко. Но больше так тратиться он на чемпионате не собирается.

И это не единичный случай. На стадионе «Метлайф» в Нью-Йорке обед из четырех куриных стрипсов, картофеля фри и кока-колы обойдется болельщикам футбола в 19 долларов (почти одна тысяча и 400 рублей). Отдельная порция картофеля фри — восемь долларов (580 рублей), хот-дог — восемь с половиной долларов (613 рублей), пиво — 16 долларов (1154 рубля), вода — пять долларов. В Далласе цена на воду достигает 8,25 доллара (600 рублей), а обычный хот-дог стоит 7,95 доллара (580 рублей), пишет The Athletic.

В Лос-Анджелесе начос с говядиной обойдется в 19,75 доллара (полторы тысячи рублей), а буррито с фасолью и сыром — в 16,5 доллара (1190 рублей). Пиво здесь стоит 18,5 доллара (1334 рубля), вода — 5,25 доллара. В Монтеррее, Мексика, пиво Michelob Ultra продается за 17,75 доллара (1280 рублей), а вода — за 4,6 доллара. В Торонто бутылка воды — шесть долларов, а самое дешевое пиво — 12 долларов.

Впрочем, гастрономическое качество стадионного меню в странах-хозяйках оставляет желать лучшего. Косвенно это подтверждают и профессиональные рекомендации спортивного нутрициолога.

Еще до старта турнира в интервью изданию The Sun эксперт по здоровому питанию составила специальные памятки для болельщиков, объясняя, как минимизировать вред для организма от американских полуфабрикатов.

Специалист открыто называет стандартные стадионные перекусы «противными» и советует гостям чемпионата тщательно контролировать свой рацион, чтобы избежать проблем с желудком.

Российские цены на Чемпионате мира по футболу в 2018 году

Чемпионат мира по футболу в Америке: как мундиаль удивил едой болельщиков в 2026 году. РИА Новости/Евгения Новоженина

Тем, кто помнит чемпионат мира по футболу в России, повезло. Организаторы подошли к вопросу питания ответственно. На всех стадионах работал единый оператор, который предложил стандартизированное меню и одинаковое ценообразование по всей стране. Хот-дог стоил одинаково в Москве и Санкт-Петербурге. Все было предсказуемо, понятно и доступно.

Цены на Чемпионат мира-2018 выглядели по-настоящему гуманными. Хот-дог стоил 300 рублей, бургер и багет с индейкой — столько же. Пиво обходилось фанатам футбола в 350 рублей за кружку. Чипсы, сухарики и попкорн — по 150. Это были не космические цифры, которые заставляют болельщика задуматься, стоит ли вообще есть на стадионе. Напротив, можно было спокойно перекусить, не чувствуя себя обманутым.

При этом масштабы впечатляли: за время турнира по футболу на российских аренах было продано 576 тысяч хот-догов, 113 тысяч гамбургеров и почти 20 тысяч пряников, как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Международной федерации футбола (ФИФА). Болельщики выпили почти три миллиона кружек пива. И все это — по ценам, которые не били по карману.

По данным СМИ, всего за время группового этапа ЧМ-2018 фанаты футбола потратили в торговых точках около 17 миллиардов рублей. Питание стало второй по величине статьей расходов после транспорта — 3,2 миллиарда рублей.

Где дороже и дешевле всего на Чемпионате мира по футболу в 2026 году

Чемпионат мира по футболу в Америке: как мундиаль удивил едой болельщиков в 2026 году. РИА Новости/Владимир Песня

Портал Football Ground Guide составил рейтинг цен на простой обед с пивом на каждом из стадионов. Лидером по дороговизне стал стадион в Сан-Франциско («Ливайс»), где скромный перекус с пивом обойдется в 34,24 доллара (2470 рублей). Самым дешевым оказался стадион в Гвадалахаре, Мексика («Эстадио Акрон») — всего 9,77 доллара (705 рублей).

Но есть и приятное исключение — стадион в Атланте («Мерседес-Бенц Стэдиум»). Здесь цены держат на удивление низкими и доступными для болельщиков футбола, и это прямое следствие философии владельца арены Артура Бланка. Он считает, что «фанаты прежде всего», и поэтому комбо из куриных наггетсов и картофеля фри стоит всего шесть долларов (433 рубля), кусок пиццы — три доллара (216 рублей), чизбургер — пять долларов (360 рублей), вода — три доллара, пиво — девять долларов (650 рублей). В 2019 году, когда стадион принимал Супербоул, вся Америка удивилась хот-догам по два доллара.

«Люди должны чувствовать себя здесь желанными гостями. Здесь никогда не было завышенных цен. Мы хотим, чтобы люди чувствовали себя здесь как дома, в безопасности, окруженными заботой, любовью и уважением», — говорит он.

Но Атланта — скорее исключение, чем правило. На большинстве стадионов США цены на еду и напитки остаются одними из самых высоких в мире.

Почему такая дорогая еда на Чемпионате мира по футболу в 2026 году

Чемпионат мира по футболу в Америке: как мундиаль удивил едой болельщиков в 2026 году. www.globallookpress.com/IMAGO/JOERAN STEINSIEK

Причин высокой стоимости еды на стадионах США несколько. Во-первых, ФИФА запретила поклонникам футбола проносить еду и напитки с собой — якобы из-за заботы о безопасности. На деле это классический способ монополизировать продажи внутри стадиона.

Правда, из-за жары организаторы пожалели болельщиков и разрешили проносить им пластиковые спортивные бутылки на стадионы.

Во-вторых, на каждом стадионе свой оператор питания. Крупнейший из них, как рассказывает Sports Business Journal, Levy Restaurants, контролирующий около 40% рынка. Другие игроки — Delaware North Sportservice, Legends Hospitality, Aramark Sports + Entertainment. У каждого своя ценовая политика, и ФИФА не вмешивается в этот процесс.

В-третьих, в США вообще одни из самых высоких цен на алкоголь и закуски на спортивных стадионах. Для американских фанатов футбола это привычная реальность, но для иностранных болельщиков — культурный шок.

Единственный способ сэкономить — искать комплексы с низкими ценами, как в Атланте, или ограничиваться самым дешевым меню. Но даже в этом случае простой обед с пивом вряд ли обойдется дешевле 20 долларов (почти полторы тысячи рублей).

Норвежский гастрономический десант на Чемпионате мира по футболу в 2026 году

Чемпионат мира по футболу в Америке: как мундиаль удивил едой болельщиков в 2026 году. www.globallookpress.com/Leonardo Ramirez

Пока болельщики на стадионах США вынуждены платить космические деньги за сомнительного качества еду, одна из команд-участниц подошла к вопросу питания кардинально иначе. Сборная Норвегии, вернувшаяся на чемпионат мира спустя 28 лет, доставила в США настоящий продовольственный конвой. 300 килограммов премиальной рыбы, 116 килограммов знаменитого норвежского коричневого сыра Брюнуст и шесть тысяч апельсинов — таков гастрономический багаж скандинавской делегации на чемпионате, сообщает VG.

Вместо того чтобы полагаться на местных кейтеринговых операторов с их высокими ценами и непредсказуемым меню, норвежцы решили создать для своих игроков привычную атмосферу с помощью еды.

В Северную Каролину, где расположилась тренировочная база команды, вместе с продуктами отправились трое ведущих шеф-поваров, включая золотого медалиста Кулинарной олимпиады Арона Эспеланда.

Рыба — не случайный выбор. Норвегия — один из крупнейших в мире экспортеров морепродуктов, и лосось, палтус и треска являются основой национальной кухни. Для футболистов, привыкших к такому рациону с детства, переход на американскую еду мог бы стать серьезным стрессом. Поэтому было решено везти свое.

Сто шестнадцать килограммов коричневого сыра — это не просто продукт, а культурный код, символ Норвегии. Для местных жителей он — как хлеб для русского человека.

А шесть тысяч апельсинов — это около 15 литров свежевыжатого сока в день, витаминная поддержка и заряд энергии на время турнира.

«Мы гордимся тем, что можем обеспечить доставку еды в нужный момент», — отметил кулинар команды по футболу.

Логистика перевозки полутонны продуктов через Атлантику на чемпионат действительно оказалась непростой, но норвежцы сочли это оправданным вложением в успех команды.

Показательно, что Норвегия — не единственная сборная, которая прибегает к такой практике. Аргентина, например, привезла 900 килограммов говядины, чтобы обеспечить игроков привычным мясом. Это создает любопытный контраст с тем, что происходит на стадионах. Видимо, еда на нынешнем Чемпионате мира не то что плоха, а даже в пищу не годится.

Кстати, подход организаторов чемпионата мира по футболу в России был куда ближе к норвежской философии заботы. Болельщики не чувствовали себя обманутыми и могли спокойно наслаждаться игрой. Возможно, сейчас в США такое представить невозможно — здесь каждый стадион живет своей жизнью.

Есть надежда, что норвежский пример заставит задуматься организаторов будущих турниров и чемпионатов не только по футболу, но и в целом в спортивной отрасли: если команды готовы везти продукты через океан, чтобы накормить 20 футболистов. То что уж говорить о сотнях тысяч болельщиков, которые вынуждены мириться с тем, что их кормят по принципу «дорого и невкусно»?