От классического до ПП-варианта: вкусные рецепты варенья из жимолости

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 17 0

Эта ягода считается одной из самых ранних и целебных. Однако не все умеют ее правильно готовить.

Как правильно приготовить варенье из жимолости — рецепты

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

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Жимолость — одна из самых ранних и целебных ягод, которая есть на даче практически у каждого. Правда, не все знают, как правильно сделать из нее варенье, чтобы оно не пропало. Об этом читайте в материале URA.RU.

Подготовка ягод

Перед тем как готовить варенье, жимолость нужно перебрать, удалив мусор, веточки, а также гнилые или подсохшие плоды. Оставшиеся ягоды следует осторожно промыть в холодной воде под слабым напором воды. Главное — не повредить кожицу. После необходимо просушить жимолость. Достаточно оставить ее на полотенце.

Популярные рецепты

Пожалуй, самый популярный рецепт из жимолости на зиму — варенье-пятиминутка. Чтобы его приготовить, нужно положить заранее подготовленные ягоды в кастрюлю, засыпать их сахаром на четыре-шесть часов. После появления сока поставить тару на медленный огонь и довести до кипения. Варить пять минут, снимая пену. Остудить. Затем снова довести до кипения. В конце добавить лимонную кислоту.

Еще один популярный вариант — протертая жимолость без варки. Здесь все еще проще. Чистую и абсолютно сухую ягоду нужно высыпать в глубокую миску или чашу блендера, а затем измельчить до состояния пюре. Затем в полученную массу всыпать сахар. Перемешивать. Когда сахар полностью растворится (крупинки не должны чувствоваться), значит, что варенье готово и его можно закатывать в банки.

ПП-варианты варенья из жимолости

Люди, которые придерживаются правильного питания, могут попробовать приготовить ПП-вариант варенья из жимолости — без сахара. При этом стоит понимать, что сделать вкусное угощение на зиму совсем без подсластителя крайне сложно. Дело в том, что без сахара эта прихотливая ягода быстро теряет цвет и портится. Тем не менее, все же существует безопасная альтернатива.

Чтобы приготовить диабетическое варенье из жимолости, нужно поместить плоды в сотейник с толстым дном, добавить лимонный сок и поставить на медленный огонь. После того как ягода даст сок, следует ввести сахарозаменитель эритрит и агар-агар. Варить такой десерт нельзя. Достаточно дать ему настояться пять-семь минут. Затем можно снимать и закатывать в банки. Хранить ПП-варенье следует в морозильной камере.

Для тех, кому не нравится ягодное пюре, тоже есть вариант — варенье с целыми ягодами (королевское). В этом случае нужно смешать воду и сахар в кастрюле, довести до кипения. Полученный сироп снять с огня, немного остудить и засыпать в него ягоды. Не стоит бросать их в крутой кипяток: они мгновенно сморщатся. Оставить жимолость на шесть-восемь часов. Когда ягода станет упругой и полупрозрачной, ее можно убирать. Сироп снова довести до кипения, залить ягоды. Повторить цикл еще два раза. Затем бережно разложить по банкам и убрать в холодильник.

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