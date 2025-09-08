Внеочередной саммит БРИКС пройдет в онлайн-формате

Эфирная новость 21 0

Встреча состоится по инициативе Бразилии.

Фото, видео: Петр Ковалев/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Внеочередной саммит БРИКС состоится уже через несколько часов — в 15:00 по Москве.

Встреча пройдет в онлайн-формате. В ней примет участие и президент РФ Владимир Путин. Это подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ключевые вопросы — угроза многополярному миру и торговые войны, развязанные США. На встрече обсудят общий ответ на санкции и пошлины, введенные Вашингтоном. Саммит проходит по инициативе Бразилии. Против нее сейчас действуют 50%-е тарифы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
81.56
0.26 95.48
0.70
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:03
Митинг в поддержку действующей власти прошел в Белграде
11:53
Обломки американского самолета «Кингкобра» подняли со дна озера на Камчатке
11:42
Google Maps «стер» некоторые части Польши
11:37
В Стамбуле вспыхнули массовые протесты
11:32
Внеочередной саммит БРИКС пройдет в онлайн-формате
11:32
Блогеру Лерчек и ее бывшему мужу предъявили обвинения

Сейчас читают

«Бедность ощущается даже в воздухе»: умирающие молдавские села и земли — под нож
Если любишь, так женись: как в начале отношений понять, есть ли у них будущее
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025