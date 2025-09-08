Обломки американского самолета «Кингкобра» подняли со дна озера на Камчатке
Технику поставляли в СССР из США по программе ленд-лиза в годы Второй мировой войны.
Фото, видео: 5-tv.ru
Историческую операцию провели специалисты Русского географического общества. Со дна высокогорного озера на Камчатке подняли обломки американского истребителя «Кингкобра».
Эти самолеты поставляли в Советский Союз по программе ленд-лиза в годы Второй мировой войны. Конкретно эта машина участвовала в Курильском десанте, но в октябре 1945-го потерпела крушение.
«Он был подтянут на мелководье, на мелководье к нему были заведены стропы, выбрана наименьшая глубина. К нему подлетел вертолет с внешней стропой, он его застропил, дал команду пилотам. И вы видели, что хвост самолета спустя 80 лет снова взмыл в небо», — рассказал руководитель русской подводно-исследовательской экспедиции Роман Дунаев.
В ближайшее время планируется извлечь остатки фюзеляжа и передать самолет на реставрацию. После этого «Кингкобру» выставят в музее военной техники.
