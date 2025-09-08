Обломки американского самолета «Кингкобра» подняли со дна озера на Камчатке

Эфирная новость 22 0

Технику поставляли в СССР из США по программе ленд-лиза в годы Второй мировой войны.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Историческую операцию провели специалисты Русского географического общества. Со дна высокогорного озера на Камчатке подняли обломки американского истребителя «Кингкобра».

Эти самолеты поставляли в Советский Союз по программе ленд-лиза в годы Второй мировой войны. Конкретно эта машина участвовала в Курильском десанте, но в октябре 1945-го потерпела крушение.

«Он был подтянут на мелководье, на мелководье к нему были заведены стропы, выбрана наименьшая глубина. К нему подлетел вертолет с внешней стропой, он его застропил, дал команду пилотам. И вы видели, что хвост самолета спустя 80 лет снова взмыл в небо», — рассказал руководитель русской подводно-исследовательской экспедиции Роман Дунаев.

В ближайшее время планируется извлечь остатки фюзеляжа и передать самолет на реставрацию. После этого «Кингкобру» выставят в музее военной техники.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
81.56
0.26 95.48
0.70
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:03
Митинг в поддержку действующей власти прошел в Белграде
11:53
Обломки американского самолета «Кингкобра» подняли со дна озера на Камчатке
11:42
Google Maps «стер» некоторые части Польши
11:37
В Стамбуле вспыхнули массовые протесты
11:32
Внеочередной саммит БРИКС пройдет в онлайн-формате
11:32
Блогеру Лерчек и ее бывшему мужу предъявили обвинения

Сейчас читают

«Бедность ощущается даже в воздухе»: умирающие молдавские села и земли — под нож
Если любишь, так женись: как в начале отношений понять, есть ли у них будущее
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025