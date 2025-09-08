Искусство хранения: как правильно держать продукты в холодильнике

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 37 0

Для разных фруктов и овощей, мяса и рыбы нужны разные условия.

Искусство хранения: как правильно держать продукты в холодильнике

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Life.ru: еду в холодильнике стоит хранить в стеклянных контейнерах

Чтобы сохранить у продуктов свежесть, питательную ценность и вкус на долгое время, необходимо соблюдать определенные правила их хранения. Об этом рассказала Life.ru эксперт по питанию медиаплатформы Food.ru Алена Сычевская.

Для поддержания необходимого уровня влаги у зелени специалист рекомендует ее хранить, обернув слегка влажной бумажной салфеткой, в полиэтиленовом пакете или контейнере с крышкой. Также можно поставить зелень в стакан с водой, накрыть пищевой пленкой, а затем сделать несколько отверстий для циркуляции воздуха.

Овощи эксперт советует размещать в ящиках нижнего отделения холодильника. Огурцы необходимо завернуть в бумажные полотенца или поместить в контейнер, а помидоры переместить в темное прохладное место отдельно от других овощей.

«Фрукты нужно держать отдельно, там, где хорошая вентиляция, так как они выделяют этилен — фитогормон, который ускоряет поспевание и порчу рядом лежащих овощей», — рекомендует эксперт по питанию.

Для рыбы и мяса Алена Сычевская советует использовать стеклянные контейнеры или специальные пищевые мешки, при этом размещать их отдельно от овощей и фруктов.

Для фруктов, овощей и зелени эксперт по питанию советует использовать специальные хлопковые мешочки или перфорированную пленку. Кроме того, следует избегать хранения продуктов в алюминиевой и металлической посуде с необработанными краями или царапинами на поверхности.

Сычевская также отметила важность соблюдения сроков хранения продуктов в морозилке: овощи, ягоды и фрукты — 8-12 месяцев, рыба — три-шесть месяцев, мясо — два-девять месяцев, курица и индейка — три месяца.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как правильно хранить кабчки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
81.56
0.26 95.48
0.70
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:15
На форуме «Москва 2030» обсудят будущее профессии экскурсовода
15:00
Пять человек погибли в результате теракта в Иерусалиме
14:59
«Убивает больше всех людей»: названо самое опасное лекарство
14:58
Лавров удивился отсутствию Лабубу в резиденции Путина в Китае
14:50
Илья Яшин* заявил, что его лишили российского гражданства
14:46
Главное — безопасность: рекомендации по восхождению для альпинистов-новичков

Сейчас читают

«Бедность ощущается даже в воздухе»: умирающие молдавские села и земли — под нож
Если любишь, так женись: как в начале отношений понять, есть ли у них будущее
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Адриан Осенний и Наталья Овсяница: что можно и нельзя делать 8 сентября

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025