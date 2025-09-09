Жар и пар: как приготовление пищи вредит глазам

Офтальмолог Казанцев: пар и жир способны вызвать термический ожог глаз

Приготовление завтрака или ужина может нанести непоправимый урон здоровью. И пострадать могут не только руки от брызг масла, но и глаза от попадания пара. О том, какие последствия для глазных роговиц могут быть и как это предотвратить, aif.ru рассказал врач-офтальмолог Антон Казанцев.

По словам эксперта, от пара легко получить термический ожог. Острая боль и жжение в глазу, обильное слезотечение, покраснение глаза — маркеры указывающие на повреждение роговицы.

«Роговица чрезвычайно чувствительна, поскольку содержит множество нервных окончаний. Это делает ее восприимчивой к различным повреждениям, включая ожоги. Пар, состоящий из микроскопических капель кипящей воды, способен мгновенно нагреть и повредить поверхностные слои роговицы, вызывая ожог», — уточнил он.

Сохранить здоровье поможет соблюдение несложных правил на кухне: соблюдать дистанцию от источников пара, использовать вытяжку, не держать чистящие средства, распылители или другие химические вещества рядом с плитой или другими источниками пара.

Кроме того специалист дополнил, что первая помощь при ожоге роговицы — промывание глаз большим количеством воды.

