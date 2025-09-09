Жар и пар: как приготовление пищи вредит глазам

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 30 0

Сохранить здоровье поможет соблюдение несложных правил на кухне.

Жар и пар: как приготовление пищи вредит глазам

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Офтальмолог Казанцев: пар и жир способны вызвать термический ожог глаз

Приготовление завтрака или ужина может нанести непоправимый урон здоровью. И пострадать могут не только руки от брызг масла, но и глаза от попадания пара. О том, какие последствия для глазных роговиц могут быть и как это предотвратить, aif.ru рассказал врач-офтальмолог Антон Казанцев.

По словам эксперта, от пара легко получить термический ожог. Острая боль и жжение в глазу, обильное слезотечение, покраснение глаза — маркеры указывающие на повреждение роговицы.

«Роговица чрезвычайно чувствительна, поскольку содержит множество нервных окончаний. Это делает ее восприимчивой к различным повреждениям, включая ожоги. Пар, состоящий из микроскопических капель кипящей воды, способен мгновенно нагреть и повредить поверхностные слои роговицы, вызывая ожог», — уточнил он.

Сохранить здоровье поможет соблюдение несложных правил на кухне: соблюдать дистанцию от источников пара, использовать вытяжку, не держать чистящие средства, распылители или другие химические вещества рядом с плитой или другими источниками пара.

Кроме того специалист дополнил, что первая помощь при ожоге роговицы — промывание глаз большим количеством воды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что какие ошибки при первой помощи могут навредить пострадавшему.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
82.34
0.78 96.57
1.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:45
Балалайка и медведь — уже норма: что еще удивляет иностранцев в русских
6:35
Пореченков в погоне за Кологривым: премьера фильма «Беги» уже через два дня
6:30
Самострой-ловушка: тысячи россиян живут в нелегальных домах
6:15
Половина автосервисов в России не принимает запчасти клиентов для ремонта
6:05
Предприниматель Деревянко арестован в Москве по делу о госизмене
6:00
Вертолет Ми-28НМ уничтожил технику и боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

«Бедность ощущается даже в воздухе»: умирающие молдавские села и земли — под нож
«Это не шутки»: что грозит блогерам за попытки заработать в запрещенных соцсетях
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Найдена пропавшая во время прогулки в Шахтах шестилетняя девочка

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025