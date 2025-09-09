Почему Дубай? Дмитрий Нагиев рассказал об открытии актерской студии в ОАЭ

Актер Дмитрий Нагиев открыл студию в Дубае из-за любви к солнечной погоде

Дмитрий Нагиев открыл актерскую студию в Дубае из-за любви к солнцу и теплу. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на съемках фильма «Елки-12».

Артист уточнил: он запустил актерские курсы для того, чтобы проводить занятия для уже состоявшихся людей. Нагиев подчеркнул, что подобные занятия рассчитаны не на новичков, а на тех, кому нужны лишь «финальные штрихи» в профессии и в самопонимании.

«Тащить от начала и до конца я не готов», — отметил актер, пояснив, что в России ему предлагали набирать полноценный курс, но это требует слишком больших сил и ответственности.

Нагиев добавил, что в Дубае процесс обучения для него комфортнее: занятия проходят на фоне приятной солнечной погоды.

Дистрибьютором картины «Елки-12» выступает «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг Национальная Медиа Группа. — Прим. ред.). Премьера картины состоится 18 декабря 2025 года.

