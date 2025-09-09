Израиль намерен атаковать Газу после теракта в Иерусалиме

Шесть человек погибли и еще больше 20 получили ранение в результате теракта, который сегодня был совершен в Иерусалиме. Огонь из самодельного оружия открыли двое пассажиров автобуса.

Нападавшие были ликвидированы на месте. По данным полиции, они приехали в Израиль с Западного берега реки Иордан. Так что стрельба, которую открыли в Иерусалиме, может положить конец временному затишью в боевых действиях.

О том, что ситуация изменилась, уже сообщил премьер Нетаньяху. От попыток договориться с ХАМАС об освобождении заложников Израиль переходит к новой крупномасштабной операции ЦАХАЛ, жителей Газы призвали срочно покинуть город.

«Я обращаюсь к жителям Газы и прошу вас внимательно меня выслушать. Вы предупреждены. Уходите оттуда. Сегодня — тяжелый день в нашей войне с террором. Два подлых террориста подошли к автобусной остановке, открыли огонь по автобусу и убили шестерых наших мирных граждан», — сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Крупное наступление наземных сил ЦАХАЛ в Газу может начаться в любую минуту. По словам Нетаньяху, перед тем как двинуть танки, воздушные силы Израиля за два дня поразили не менее пятидесяти целей в палестинском анклаве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.