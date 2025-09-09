«Между мной и людьми — камера»: Гай Германика о роли кино в своей жизни

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев Эксклюзив 27 0

Ее мнение — из «сытых режиссеров» получатся хорошие «функционеры».

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Режиссер Гай Германика заявила, что самое страшное для нее — быть непонятой

Режиссер Валерия Гай Германика в беседе с 5-tv.ru на втором дне программы Московской международной недели кино заявила, что кино является для нее способом общения с миром.

«Для меня кино — это моя жизнь… Это мой способ общения с миром. Между мной и всеми этими людьми, этой реальностью — камера. И только благодаря этому коннекту я нахожу диалог с этим миром… Если бы у меня не было этого инструмента, я не знаю, чтобы вообще со мной было», — отметила кинематографист.

К тому же Германика призналась, что самое страшное для нее — это быть непонятой. Также, по словам кинематографиста, она знает «сытых режиссеров», из которых получатся хорошие «функционеры», так как у них закрыта базовая потребность в безопасности с детства.

Московская международная неделя кино проходила в столице с 23 по 27 августа. Мероприятие объединило кинематографистов из самых разных стран, среди которых Индия, Китай, Турция, США, Бразилия и Южная Корея. Главными гостями мероприятия стали американский режиссер Вуди Аллен, американский актер Марк Дакаскос и сербский режиссер Эмир Кустурица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что, по словам режиссера Константина Богомолова, любому человеку важно ощущать себя признанным.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
82.34
0.78 96.57
1.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:17
Погибла из-за наушников? Женщину сбил поезд во время прогулки с собаками
8:10
Россияне смогут выбрать форму получения социальной поддержки до 1 октября
8:07
«Проблеск надежды»: ученые нашли планету с атмосферой, похожей на земную
8:01
Борис Джонсон использовал наработанные на посту премьера контакты для выгоды
8:00
«Ответы на все вопросы»: Гай Германика о влиянии режиссеров на аудиторию
7:58
Отца погибших от отравления дихлофосом детей в Красной Сопке признали виновным

Сейчас читают

«Бедность ощущается даже в воздухе»: умирающие молдавские села и земли — под нож
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Найдена пропавшая во время прогулки в Шахтах шестилетняя девочка

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025