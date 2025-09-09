Путин поручил увеличить сроки записи к врачам через Госуслуги

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 12 0

Правительство должно проработать возможность увеличения сроков окна для получения медицинских услуг онлайн.

Фото: 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность увеличения сроков записи к врачам через систему «Госуслуги». Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. Цель поручения — упростить получение медицинских услуг и сделать процесс записи более гибким для граждан.

«Рассмотреть возможность увеличения допустимого срока записи для получения медицинских услуг с использованием федеральной государственной информационной системы «Госуслуги», — говорится в тексте документа.

Ответственным по выполнению поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Он должен будет представить доклад о реализации идеи до 20 ноября 2026 года.

Реализация поручения позволит увеличить удобство записи к врачам и снизить нагрузку на медицинские учреждения, особенно в крупных городах страны.

Ранее в Москве открылся новый корпус консультативно-диагностического центра НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, который является крупнейшим онкологическим центром в Европе. Эти меры направлены на повышение доступности медицинской помощи для граждан.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

