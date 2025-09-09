Путин поручил увеличить сроки записи к врачам через Госуслуги

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность увеличения сроков записи к врачам через систему «Госуслуги». Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. Цель поручения — упростить получение медицинских услуг и сделать процесс записи более гибким для граждан.

«Рассмотреть возможность увеличения допустимого срока записи для получения медицинских услуг с использованием федеральной государственной информационной системы «Госуслуги», — говорится в тексте документа.

Ответственным по выполнению поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Он должен будет представить доклад о реализации идеи до 20 ноября 2026 года.

Реализация поручения позволит увеличить удобство записи к врачам и снизить нагрузку на медицинские учреждения, особенно в крупных городах страны.

