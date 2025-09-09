Пореченков в погоне за Кологривым: премьера фильма «Беги» уже через два дня

Премьера фильма «Беги» состоится 11 сентября

Уже через два дня российских зрителей ждут в кинотеатрах. На большие экраны выходит самая ожидаемая премьера этой осени — криминальная комедия «Беги». Название фильма не случайно. В ролях — звезды кино Никита Кологривый и Михаил Пореченков. И они постоянно в движении. Чтобы сюжет не потерял динамики, бегать пришлось и всей съемочной бригаде.

О том, как создавалась картина и что заставило главных героев остановиться, узнал мой коллега, корреспондент «Известий» Николай Никулин.

Михаил Пореченков в погоне за Никитой Кологривым. Яркая обложка для интригующего сюжета.

Герой Никиты Кологривого, вор-медвежатник Саша, забравшись в «нехорошую» квартиру, быстро понимает, что нужно оттуда поскорее убегать. Хозяин дома — Чернов, в исполнении Михаила Пореченкова — убил жену и, несомненно, хочет убить и свидетеля. Сюжет стартует без промедления.

Многие фильмы, и современные, и классические, заставляют героев бежать, потому что погоня — важный развлекательный элемент. Но не во всех фильмах сама по себе погоня становится поводом пересмотреть свои взгляды. А может, действительно пора остановиться?

«Мы действительно забываем очень часто в наше динамичное время, когда у нас темп и ритм сумасшедший, все находятся в таком конфликтном состоянии, чтобы зритель мог найти точки, так скажем, уметь договариваться», — рассказал режиссер Роман Артемьев.

Правильно ли я действую? Туда ли я бегу? Эти вопросы, по собственному признанию, ставит перед зрителями режиссер Роман Артемьев. Впрочем, прежде всего мы смотрим экшн-фильм, в котором, как в хорошем детективе, к правильным выводам прибегаешь лишь к финалу.

«Я даже когда посмотрел, подумал, что это… Знаете, как говорят: короткий метр. Хотя хронометраж больше часа. Потому что все, оправдывая название „Беги“, все на бегу, все очень скоростное, быстрое», — рассказал актер Даниил Спиваковский.

Каждое актерское появление — эффектный штрих к сюжету. Даниил Спиваковский появляется в последние 20 минут картины, чтобы расставить все точки над «и». А Валентина Мазунина и Максим Костромыкин встречают героев в полицейском участке. С издевательской насмешкой.

«В самый неудобный момент появляемся мы. Когда им уже нужно между собой поговорить, выяснить. Они сидят с понурыми лицами. И дабы войти в доверие, как-то разрядить обстановку, мой персонаж ищет подход», — отметил актер Максим Костромыкин.

В течение 24 часов герои бегут по пустому городу, по ночному лесу, по полю и электричке. Съемка практически не прекращалась. Режиссер задал необходимый темп, заранее распланировав, как из точки «А» в точку «Б» будут перемещаться актеры вместе со съемочной группой.

«Все объекты, конечно, заранее у меня были еще на уровне сценария очень четко обозначены. Для чего мне город, для чего мне школьная дискотека, где они встречаются, для чего завод, для чего полицейский участок. На каждом объекте будут их характеры меняться постепенно», — добавил режиссер Роман Артемьев.

Приключенческая комедия снята при непосредственном участии телеканала РЕН ТВ. Смотрите в кино уже с 11 сентября. Это фильм…

«Яркий, динамичный, захватывающий, приключенческий», — заключил Максим Костромыкин.

