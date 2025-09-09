Reuters: Украина косвенно импортирует российскую нефть через Индию и Словакию

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 29 0

Дефицит после потери НПЗ заставил Киев закупать дизель у стран, импортирующих топливо РФ.

Фото: www.globallookpress.com/Christian Charisius

Украина в 2025 году косвенно приобретает российскую нефть через Индию и Словакию. Об этом 8 сентября сообщает агентство Reuters со ссылкой на аналитиков, ознакомленных с ситуацией. Причиной стала потеря украинских нефтеперерабатывающих заводов этим летом, что вызвало дефицит топлива и необходимость компенсировать его импортом.

«Потеря Украиной нефтеперерабатывающих заводов этим летом вынудила трейдеров компенсировать это импортом, закупая дизельное топливо из Индии, которая импортирует значительную часть нефти из России», — приводятся слова эксперта в публикации.

Сотрудник украинской топливной консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн отметил, что начиная с 2022 года Киев покупал топливо у западных стран, однако нынешний дефицит сделал необходимым закупки через страны, импортирующие российскую нефть. Он добавил, что объем приобретенного у Индии дизельного топлива, соответствующего постсоветским стандартам, на украинском рынке превысил 10%.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 5 сентября уличил европейские страны в лицемерии и использовании «обходных путей» для закупки российской нефти, отметив, что его страна покупает топливо у Москвы открыто.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что при активной работе в области геологоразведки и восполнения ресурсов России хватит нефти на любой срок.

