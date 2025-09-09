«Жуткий конец»: могила актрисы Людмилы Суворкиной оказалась заброшенной

Актер Станислав Садальский возмутился состоянием могилы Людмилы Суворкиной

В апреле 2025 года известная советская актриса Людмила Суворкина погибла в результате пожара. Спустя почти полгода актер Станислав Садальский решил отдать дань памяти артистке и пришел на ее могилу. Увиденное шокировало его. Садальский не смог сдержать возмущения и написал пост в личном блоге.

«Какой жуткий конец… Преданная сыном и Малым театром актриса Людмила Суворкина», — подписал актер.

Актер с горечью напомнил о последних днях актрисы, отметив, что многие его коллеги живут в подобных условиях, как и Суворкина, доходя до нищеты и алкоголизма. Садальский рассказал также, как когда-то судьбой пенсионеров из мира кино и театра занималось Всероссийское театральное общество. В настоящее же время, по его мнению, артисты «брошены на произвол судьбы».

Могила Людмилы Суворкиной находится в ужасном состоянии. Instagram*/sadalskiy_stas

О чем мечтала актриса Людмила Суворкина, как складывался ее непростой путь и как распорядилась с ее жизнью судьба — в материале 5-tv.ru.

Поймала счастливый билет

Людмила Суворкина родилась в 1951 году в Ивановской области в Кинешме. С детских лет она проявляла живой интерес к театру и мечтала стать актрисой. Поэтому неудивительно, что сразу после школы девушка прямиком отправилась в Москву подавать документы в ГИТИС. И, конечно же, поступила.

Примечательно, что в институте все внимание артистки было направлено на учебу, а с одногруппниками взаимоотношения не выстраивались от слова совсем. Как вспоминают сокурсники, Суворкина вообще ни с кем из группы не общалась, не говоря уже о дружбе. Она не участвовала в университетских активностях и производила впечатление отстраненного и холодного человека. «Жила для себя», «считала себя выше других», «избалованная красавица», «фифа с претензиями», — именно так отзывались об артистке окружающие.

Она была без блата и связей, зато с огромным талантом. Так Суворкиной выпал уникальный шанс — на последнем курсе обучения ей предложили сыграть Сашеньку в спектакле «Этот милый старый дом» по пьесе драматурга Александра Арбузова в театре «Ленком». Критики были в восторге: «Наконец-то свежее дыхание!» — писали в прессе.

Однако в «Ленкоме» артистке надолго задержаться не удалось. По мнению коллег, причиной послужил ее скверный характер.

«Люда никогда ни с кем не дружила. Когда ее позвали в театр „Ленком“, она там просто не прижилась. Коллектив ее не принял. Она ни до кого не снисходила, считала себя выше других», — говорил ее актер и одногруппник Константин Кошкин.

Под руководством режиссера и народного артиста РСФФСР Владимира Федоровича Дудина Людмила Суворкина успешно окончила учебное заведение в 1972 году и отправилась по распределению в Тулу.

«Любовь нечаянно нагрянет»

Два года артистка работала в Тульском театре драмы имени Максима Горького, где исполнила ряд запоминающихся ролей, включая Блоху в мюзикле «Тульский секрет» и Клеопатру в «Цезаре и Клеопатре» Бернарда Шоу.

Переезд в другой город стал для Суворкиной по-настоящему знаковым событием: в театре она познакомилась со своим будущим мужем — актером и режиссером Владимиром Губановым.

Он был старше Людмилы более чем на десяток лет, красивый, веселый, но с грустными глазами. За плечами у актера был юношеский брак с актрисой Галиной Юрковой, родившей ему сына Кирилла. Супружеская жизнь пары продлилась недолго: Юркова ушла от Губанова, забрав сына, и впоследствии вышла замуж за режиссера Георгия Данелию.

Губанову хотелось снова почувствовать себя в кругу семьи, в объятиях любящей и заботливой женщины, поэтому Людмила стала для него спасением. Пара расписалась, и Владимир с замиранием сердца встретил рождение второго сына Никиты, которого ему подарила Суворкина. В середине 2000-х семье выделили роскошную трехкомнатную квартиру в центре Москвы, на Лесной улице.

Они были идеальной парой: жили душа в душу, устраивали частые шумные застолья до утра и даже прорубили в квартире камин, несмотря на предупреждения управдома.

«Веселые они были, ох, веселые… Любили погулять и выпить. Бывало, что даже нетрезвые в автомобиле ездили. Сразу же прорубили в своей квартире камин, благо у них последний этаж. Мы были против, в нашем доме деревянные перекрытия, но кто ж нас спросит, они артисты, им так захотелось», — рассказывал один из соседей Губановых aif.ru.

Суворкина в период с 1975 по 1978 год служила в Челябинском государственном академическом театре драмы имени Самуила Цвиллинга, в котором сыграла множество ролей, в том числе Клементину в «Забыть Герострата!» писателя-сатирика Григория Горина и Юлечку в «Ночь после выпуска» писателя Валентина Тендрякова.

Успех

Жизнь молодых супругов была наполнена приятными событиями и переменами. Помимо рождения любимого сына Никиты, карьера Губанова, который позже взял псевдоним Тюков, стремительно шла в гору.

В конце 1970-х Губанова пригласили в столичный Малый театр. Владимир согласился, но с условием, что жену также возьмут. Получив согласие, семья перебралась в Москву.

По итогу работа режиссера ограничилась лишь одним спектаклем, и он перешел в другой театр, а вот Суворкина удержалась и прослужила в Малом почти всю жизнь. Она создала запоминающиеся образы в спектаклях «Горе от ума», «Недоросль» и «Дети Ванюшина». Помимо театральных работ, обоим супругам в тот период удалось сыграть роли в нескольких знаковых фильмах.

Успех Суворкиной пришелся на 1975 год, когда она сыграла главную роль певицы Нины Челноковой в спортивно-музыкальной мелодраме «Центровой из поднебесья». Ее героиня стала символом эпохи и принесла актрисе широкую известность и признание. После этого она сыграла еще более чем в десяти картинах, среди которых — роли в фильмах «Рудольфио», «Француз», «Семейные тайны» и «Жизнь и судьба».

Не загаданное падение

Шли годы, и популярность Суворкиной стала падать. После 2010 года у нее началась «черная полоса». В кино сниматься уже не звали и в театре спектаклей с ее участием становилось все меньше.

Чтобы удержаться на плаву, артистке пришлось устроиться на вторую работу в музей им. Бахрушина, где она на базе Воскресной школы театрального воспитания при музее организовала и возглавила детский театр «Голубятня». В 2000 году театр выпустил премьеру «Маленького принца», которая была тепло встречена зрителями и завоевала Гран-при на Международном фестивале детских спектаклей в Анапе. Детский театр просуществовал до 2006 года, а потом она стала экскурсоводом музея.

Дополнительно трепал нервы любимый сын. Окончив экономический факультет Высшей школы экономики, Никита реализовать себя в профессии не смог. У него были статусные друзья, с которыми он ездил на охоту, катался на катере, посещал тусовки.

Не реализовавшись в жизни, сын стал настойчиво требовать, чтобы родители переписали квартиру на него. Супруги отказывались покидать центр столицы, к которому привыкли. Именно на этой почве конфликты не прекращались.

Для Владимира Губанова ссора с сыном оказались настоящим ударом. Он уже потерял одного сына: Кирилл, ставший известным художником и галеристом, считал своим отцом Данелию, а Владимир для него был никем. Испорченные отношения с Никитой привели к инсульту. Людмила ухаживала за мужем, но спасти его не удалось.

Бутылка заменила жизнь

После смерти Владимира в 2015 году сын загорелся идеей о наследстве и всячески давил на мать, чтобы та переписала на него квартиру, отказывался разговаривать о чем-либо еще. Когда актриса в очередной раз говорила «нет», он злился, сбрасывал звонки, а то и вовсе не брал трубку.

Похоронив супруга, Суворкина осталась совсем одна. Она ждала от Никиты поддержки, но тот не мог или не хотел ее оказать. Артистка не знала, как пережить свою боль от потери любимого мужа, и начала глушить ее алкоголем.

Из дома Суворкина выходила редко, только в магазин — за спиртным. Друзья и коллеги из театрального мира растворились окончательно, буквально забыв про ее существование. Денег не хватало катастрофически, сын не помогал.

Постепенно Людмила Анатольевна деградировала: она перестала выходить из дома, и когда-то просторная уютная квартира превратилась в свалку. Суворкина перестала обращать внимания на пустые бутылки, мусор и тараканов, а спустя какое-то время перешла на сжигание пустых упаковок в камине.

Далее последовало отключение света и газа за неуплату. Камин некогда популярная актриса стала иногда использовать в качестве печки, чтобы приготовить еду и хоть как-то согреться.

Иногда Суворкина приходила к соседкам, чтобы подзарядить телефон, и тут же начинала звонить сыну. Но тот не брал трубку и не перезванивал. Тогда в слезах актриса уходила к себе.

Пятого апреля одинокая, забытая коллегами и родным сыном Людмила Анатольевна трагически погибла в своей квартире. По одной из версий, пожар мог возникнуть из-за искры из камина, которая случайно попала на раскиданный на полу мусор. Огонь распространился стремительно, а сил выбраться у пожилой женщины не хватило. Ее обгоревшее тело вынесли лишь через несколько часов после того, как пожар был потушен.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в годовщину смерти Александра Маслякова на могиле установили памятник.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.