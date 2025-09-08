На могиле Маслякова установили памятник

Он изображает телеведущего за трибуной КВН — в его привычном амплуа.
В годовщину смерти Александра Маслякова, легендарного ведущего Клуба веселых и находчивых (КВН), на его могиле на Новодевичьем кладбище был открыт памятник. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале КВН.
Памятник изображает Маслякова в его привычном амплуа — за трибуной. На церемонии открытия присутствовали гендиректор Первого канала Константин Эрнст, сын ведущего Александр Масляков-младший, шоумен Владислав Пельш, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный и другие.
«Он был душой КВН, человеком, который подарил радость и улыбки нескольким поколениям зрителей», — отметил Константин Эрнст.
Александр Масляков ушел из жизни 8 сентября 2024 года, после того как у него была диагностирована неоперабельная опухоль. Последнюю игру КВН он провел в 2022 году.
