На могиле Маслякова установили памятник

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Он изображает телеведущего за трибуной КВН — в его привычном амплуа.

открыли памятник на могиле Александра Маслякова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Тема:
Умер Александр Масляков

В годовщину смерти Александра Маслякова, легендарного ведущего Клуба веселых и находчивых (КВН), на его могиле на Новодевичьем кладбище был открыт памятник. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале КВН.

Памятник изображает Маслякова в его привычном амплуа — за трибуной. На церемонии открытия присутствовали гендиректор Первого канала Константин Эрнст, сын ведущего Александр Масляков-младший, шоумен Владислав Пельш, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный и другие.

«Он был душой КВН, человеком, который подарил радость и улыбки нескольким поколениям зрителей», — отметил Константин Эрнст.

Александр Масляков ушел из жизни 8 сентября 2024 года, после того как у него была диагностирована неоперабельная опухоль. Последнюю игру КВН он провел в 2022 году.

Ранее юморист Азамат Мусагалиев оценил будущее КВН после смерти Маслякова. Об этом сообщал 5-tv.ru. Согласно его предположению, Клуб веселых и находчивых будет существовать… но в каком виде.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Умер Александр Масляков
